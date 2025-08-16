Dan inicio a la construcción de 16 viviendas para familias del comité “Vida Nueva” de Villa Mañihuales

En un emotivo encuentro realizado durante la tarde del jueves, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) concretó la entrega de terreno a la empresa Lago Yulton para iniciar la esperada construcción de 16 viviendas para las familias integrantes del comité “Vida Nueva”, de Villa Mañihuales.

Villa Mañihuales.- El histórico momento se hizo realidad con la entusiasta participación de familiares, amigos y autoridades, encabezadas por la Senadora Ximena Órdenes y la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz Delfín, quien expresó su satisfacción al ver que se pudo sacar adelante un proyecto que presentaba varias complicaciones al asumir su cargo. “Durante el año 2022 nos comprometimos con este comité que no podía acceder a sus viviendas tras varios años de perseverancia. Ese mismo año, con financiamiento ministerial, logramos adquirir el terreno de un particular para que puedan concretar el proyecto y apoyamos a la entidad patrocinante del Municipio de Aysén para que pudiera avanzar, pasar a revisión, ser aprobado y con ello entregar los certificados de subsidio a las familias. Hoy realizamos la entrega de terreno, lo que se traduce en el cumplimiento de un compromiso que asumimos, donde van a poder construir sus futuras viviendas. Felicitamos a las familias, pero también somos parte de un trabajo colaborativo que se ha hecho tanto con la empresa, con la municipalidad, con Serviu y con la Seremi, pero sobre todo con las familias que pronto podrán ver sus casas entregadas”, afirmó.

Los más felices eran sin duda los integrantes del comité Vida Nueva, quienes, en voz de su presidenta, Mariela Sánchez, valoraron este gran paso en el camino que los conduce hasta su soñada casa propia. “Hoy se hizo la entrega de terreno, así que feliz, muy contenta, agradecida siempre con la Seremi de Vivienda, por todo el apoyo que nos dio desde el día uno, por todas las gestiones que ella hizo y nada más que felicidad en el día de hoy”, manifestó.

La Entidad Patrocinante del grupo, que asesora y apoya a las familias, fue la Municipalidad de Aysén, que estuvo representada por la alcaldesa Subrogante Felisa Ojeda, quien destacó la perseverancia del comité y el trabajo mancomunado con el Ministerio de Vivienda. “Este es un proyecto que nace el año 2016, es un trabajo colaborativo con el Serviu, con la Seremi también, que ha otorgado estos subsidios y que también ha apoyado la gestión de este comité, que hoy día se concreta en la entrega de terreno a la constructora Lago Yulton, por un monto de 1.600 millones de pesos, lo que también mueve a la comunidad local. Lo más importante es que por fin estas familias van a contar con su vivienda. Estamos felices de dar a luz este proyecto y esperamos que estos 300 días de construcción no tengan ningún tipo de contratiempo y puedan finalmente ser entregadas las casa en junio de 2016”, indicó.

La empresa Lago Yulton tendrá 10 meses de plazo para ejecutar las obras de construcción de las 16 viviendas, trabajos donde se considera el mejoramiento del terreno, loteo, urbanización, extensión de redes básicas, construcción de calzadas, aceras y la ejecución de las áreas verdes proyectadas.

Según adelantó la Seremi de Vivienda, Paulina Ruz, a este inicio de obras en Villa Mañihuales se sumará en las próximas semanas la construcción de 43 nuevas viviendas para los integrantes de dos comités de Puerto Puyuhuapi. Todas estas obras forman parte del Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno, el cual a esta fecha alcanza un 99 por ciento de cumplimiento de la meta regional que consiste en entregar más de mil 293 viviendas durante la actual administración.