Sección Aérea de Carabineros junto al GOPE Aysén rescatan a tres senderistas desde Cerro Kristine

Un operativo de emergencia conjunto, liderado por Carabineros de la Sección Aérea Coyhaique y una patrulla del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), culminó con éxito, luego que durante la tarde del domingo, concretaron el rescate de tres personas, quienes se encontraban atrapadas en el Cerro Kristine, en la Región de Aysén.

Aysen.- La operación, coordinada a través de la Central de Comunicaciones (Cenco) Aysén, se activó tras la alerta de un grupo de excursionistas en situación de riesgo, ocasión en que la aeronave institucional jugó un rol clave en el éxito de la evacuación.

Al respecto el Jefe de la Sección Aérea, Teniente Coronel Gerardo González Lopez indicó que “durante la madrugada del domingo, Carabineros recibió una comunicación sobre personas que se encontraban aisladas y lesionadas en el sector Jeinimeni Parque Nacional Patagonia, mientras efectuaban senderismo en el lugar. En este contexto, sufren lesiones de diversa índole, por lo cual Carabineros organiza un operativo de rescate en conjunto entre la Sección Aérea Coyhaique y el GOPE Aysén”, indicó.

Tras lo anterior la Sección Aérea junto al GOPE lograron evacuar a las tres personas, quienes fueron trasladadas vía aérea hasta el Hospital regional de Coyhaique, siendo recibidos por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) con la finalidad de brindar la primera atención médica a los afectados.

El Teniente Coronel Gerardo González Lopez añadió que las condiciones del lugar presentaban una alta complejidad, dada la presencia del viento blanco, así como las dificultades de acceso hacia el sector montañoso.

“Esto dificultó tanto el descenso de estas personas que se encuentran lesionadas como la operación del helicóptero, sin embargo, logramos trasladarlos hasta el hospital regional de Coyhaique, donde se encuentran sin riesgo vital”, precisó el Jefe de la Sección Aérea de Carabineros.

Los antecedentes fueron informados a la Fiscalía, siendo solicitado a la 1ra Comisaría de esta ciudad, la toma de declaración a las víctimas con la finalidad de conocer las circunstancias de este hecho.