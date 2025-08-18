Escuela Eusebio Ibar Schepeler de La Junta gana Final Regional del Torneo Delibera 2025

El equipo regional representará a la región en la final nacional que se desarrollará en octubre en Valparaíso con la propuesta de ley “Fortalecimiento del sistema de cuidados de larga duración”.

Cisnes.- La Escuela Eusebio Ibar Schepeler de la localidad de La Junta, comuna de Cisnes, obtuvo el primer lugar en la Final Regional del Torneo Delibera 2025, instancia organizada por la Biblioteca del Congreso Nacional en conjunto con la Universidad de Aysén, que reunió a jóvenes de distintos puntos del territorio en una intensa jornada de debate realizada en el Salón Padre Antonio Ronchi del Gobierno Regional de Aysén.

Cabe señalar que en esta edición participaron 22 equipos de establecimientos educacionales de la región, de los cuales siete clasificaron a la gran final, presentando sus Iniciativas Juveniles de Ley ante el jurado.

El equipo Alfa Dinamita Buena Onda Maravilla Escuadrón Lobo, de la Escuela Eusebio Ibar Schepeler, se adjudicó el primer lugar con la propuesta de ley “Fortalecimiento del sistema de cuidados de larga duración”. Gracias a este logro, serán los encargados de representar a la Región de Aysén en la Final Nacional que se realizará en octubre en el Congreso Nacional, en Valparaíso.

El segundo lugar fue para el equipo Altitos del Mackay, del Liceo Bicentenario Altos del Mackay de Coyhaique, mientras que el tercer lugar lo obtuvo el equipo Iuris, del Colegio Alianza Austral de Coyhaique. En esta última agrupación, el estudiante José Rafael Posada fue además reconocido como el mejor orador del torneo.

El director general académico de la Universidad de Aysén, Marco Vega López, valoró la importancia de la instancia. “Este espacio permite que estudiantes de toda la región debatan, propongan y se proyecten en temas de gran relevancia. Felicitamos a la Escuela Eusebio Ibar, que nos representará en la final nacional, y agradecemos a los colegios, participantes y a las instituciones que hacen posible esta iniciativa”, enfatizó.

Desde la mirada de los protagonistas, el estudiante Dylan Godoy, integrante del equipo ganador, afirmó que “fue una experiencia muy bonita, de mucho estudio y preparación. Nuestra propuesta busca mejorar el apoyo a los adultos mayores en situación de dependencia, y ahora nos preparamos con esfuerzo para representar de la mejor manera a la región en Valparaíso”, expresó.

Por su parte, la profesora de Lengua y Literatura de la Escuela Eusebio Ibar Schepeler, Denisse Zollner, señaló que “este es el segundo año consecutivo que nos corresponde representar a la región. Estamos orgullosos de los estudiantes y felices de ver cómo se va generando una verdadera cultura de oratoria y debate en la comunidad escolar”.

Cabe señalar que el jurado de esta final regional estuvo compuesto por destacadas personalidades del ámbito académico y jurídico. Participó Mónica Gamonal Villarroel, licenciada en Lengua y Literatura Inglesas y en Educación, profesora de inglés por la Universidad de Chile y magíster en Educación por la UMCE, quien actualmente se desempeña como coordinadora de formación transversal y docente en la Universidad de Aysén. Junto a ella estuvo Sebastián Lagos Vera, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, con una amplia trayectoria en la Defensoría Penal Pública de Aysén, donde ha ejercido en diversas jurisdicciones de la región. También integró el jurado Nicole Ramírez Concha, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en Litigación Oral y Derecho Concursal, egresada de la Academia Judicial, relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

La final regional del Torneo Delibera contó con la colaboración de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique y reafirma el valor del debate como espacio de formación ciudadana, reflexión y participación activa de las y los jóvenes en los procesos democráticos.