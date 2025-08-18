Carabineros detuvo a 29 personas durante fin de semana largo en la región de Aysén

Asimismo se efectuaron 1.048 controles a conductores, sumado al desarrollo de 227 pruebas respiratorias y 113 infracciones al tránsito cursadas.

Aysen.- Durante el fin de semana largo “Asunción de la Vírgen”, Carabineros Aysén desplegó un amplio plan de servicios con motivo de la implementación del Plan Ruta Segura, orientado a reforzar la presencia y protección a lo largo del territorio regional.

Tras lo anterior, Carabineros detuvo en la región un total de 29 personas por diversos delitos, de los cuales 10 corresponden a conducción en estado de ebriedad, cuatro por violencia intrafamiliar, tres por mantener orden judicial pendiente, tres por amenazas, uno por porte de arma blanca, uno por riña en la vía pública, entre otros.

Asimismo, Carabineros realizó 1.048 controles a conductores, siendo efectuadas 227 pruebas respiratorias mediante equipo intoxilyzer.

Durante los días festivos, Carabineros cursó 113 infracciones al tránsito, de las cuales dos son por no uso del cinturón de seguridad, cinco por no utilizar silla de retención infantil al momento de viajar con niños/as, entre otras transgresiones a la norma.

Respecto al trabajo desarrollado de manera conjunta con Senda Aysén, la labor arrojó como resultado 82 vehículos controlados o fiscalizados, 81 exámenes practicados, resultando una persona detenida por conducción bajo la influencia del alcohol.