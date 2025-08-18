Condenan a dos ex detectives por faltar maliciosamente a la verdad en un informe policial

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal los condenó a 600 días de presidio menor en su grado medio, con la medida sustitutiva de remisión condicional de la pena.

Coyhaique.- El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Coyhaique condenó, previa deliberación y valoración de la prueba rendida, a dos ex detectives de la PDI, como autores del delito de faltar maliciosamente a la verdad en un informe policial, previsto y sancionado en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, hechos ocurridos los días 26 y 27 de agosto de 2023 en la comuna de Aysén.

La dirección de la investigación de este caso estuvo a cargo del Fiscal Adjunto de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), Jaime Rojas Gatica, quien coordinó diligencias con detectives del Departamento V de la Policía de Investigaciones de Chile. Como querellante de esta causa participó el Consejo de Defensa del Estado.

Los imputados fueron condenados a 600 días de presidio menor en su grado medio. Al cumplir con los requisitos de la ley 18.216, el Tribunal aplicó a los imputados la medida sustitutiva de remisión condicional de la pena.

Este caso se origina en el marco de una investigación donde se incautaron 6 kilos 381 gramos de marihuana y 22 gramos de ketamina, droga avaluada en más de 96 millones de pesos y donde la imputada de 27 años, fue condenada en un Procedimiento Abreviado efectuado ante el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén.

JUICIO ORAL

De acuerdo a lo expuesto en el juicio oral por el Fiscal Adjunto (s), Matías Manzano Aguayo, el 26 de agosto de 2023, antes del mediodía, oficiales de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI, efectuaron un procedimiento de entrega vigilada en Puerto Aysén, el cual está regulado por la Ley 20.000 de Drogas.

Las dos cajas de encomienda, donde previamente se había descubierto droga, fueron recibidas por la imputada quien las guardó en un vehículo de su propiedad que estaba en la vía pública. Tras lo anterior, se efectuó el allanamiento de la vivienda, procediendo los policías a la detención de la imputada por el delito flagrante de tráfico de drogas.

Sin embargo, los dos ex funcionarios de la PDI -ahora condenados-, consignaron maliciosamente en el parte policial que remitieron a la Fiscalía, que dichas cajas habían sido ingresadas por la imputada al inmueble, lo cual era falso, habiendo incluso uno de los sentenciados dado la orden a otro funcionario para trasladar dichas encomiendas al interior de la vivienda, luego de que la imputada fue detenida.

La lectura se sentencia se efectuó la tarde de este lunes en el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Coyhaique.