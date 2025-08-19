Sorprenden transporte ilegal de casi 13 toneladas de recursos del mar

A bordo de la barcaza Queulat se llevó a cabo una fiscalización por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) con el fin de verificar el transporte legal de recursos del mar. Durante la inspección, se detectó que uno de los camiones controlados llevaba una carga de 12.800 kilos de erizo fresco sin acreditación de origen legal.

Aysén.- El responsable del camión proveniente de Melinka y con destino a Quellón, no contaba con la documentación para acreditar la legalidad del recurso, por lo que tanto el camión como el recurso quedaron incautados en poder del infractor a disposición de lo que ordene el Juez. Además, se cursó una citación al Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén.

Daniela Leiva, directora regional de Sernapesca en Aysén comentó: “Se trata de un recurso de gran importancia para la pesca artesanal de nuestra región, lo que nos parece un hecho grave. Hacemos el llamado a la responsabilidad para cuidar la sustentabilidad de la actividad pesquera. Desde Sernapesca mantendremos las fiscalizaciones en zonas de pesca, barcazas, desembarques, aérea, etc. para asegurar el cumplimiento de la ley”.