Aysén celebra este sábado el Día de los Patrimonios de niñas, niños y adolescentes

Por cuarta vez, el Día de los Patrimonios celebrará una segunda fiesta anual este sábado 23 de agosto en todo el país.

Aysen.- Se trata del Día de los Patrimonios para Niños, Niñas y Adolescentes que este 2025 rinde homenaje a Gabriela Mistral, maestra, poeta y defensora de las infancias, cuando se cumplen 80 años desde que recibió el Premio Nobel de Literatura .

En la Región de Aysén, las actividades se inauguran al mediodía en la Biblioteca Regional, donde el escritor Miguel Muñoz presentará un cuentacuentos musicalizado, bajo el título “Historias del ayer para hoy”. Más tarde, la muralista Leyla Sánchez trabajará con niños y niñas en la recreación de motivos de arte rupestre en una cueva, especialmente construida para difundir el patrimonio arqueológico. También habrá talleres de elaboración de títeres, a cargo del gestor cultural y titiritero, Damián Antiguez, en el Museo del Títere.

La Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales presentará una exposición de patrimonio arqueológico para niños, mientras que la Sociedad de Historia y Geografía de Aysén abrirá su tradicional Muestra de Vexilología y Heráldica Regional. En Caleta Tortel, su biblioteca pública organizó el lúdico taller Maqueteando pasarelas y en Lago Verde, la Organización Newentauiñ dictará un Taller de Patrimonio Cultural Mapuche Huilliche.

El Museo Regional de Aysén tendrá recorridos por su muestra principal, especialmente diseñados para niños, niñas y adolescentes, además de guías por sus tradicionales e históricos espacios. También podrán encontrar los talleres Naturalistas por Un Día y Club Paleontológico.

La directora regional de Patrimonio Cultural Aysén, Claudia Cantero, extendió la invitación para esta fiesta: “Este es un día muy importante, y una celebración muy significativa para el patrimonio cultural. Vamos a reconocer que nuestras infancias y juventudes no solo heredan, sino que recrean, transforman y les dan vida a estos patrimonios. En Aysén, esto se refleja en los juegos, en las memorias familiares, y también en la relación única que mantenemos con la naturaleza y los paisajes que nos rodean. Les invitamos a disfrutar con alegría, y cariño de esta jornada que construimos entre todos y todas”.

El seremi de Cultura Aysén, Felipe Quiroz, resaltó la importancia de una fecha patrimonial específica para las infancias: “Recuperamos esta celebración en nuestro Gobierno porque creemos profundamente en poner a las infancias en el centro. Que el Día de los Patrimonios tenga también un espacio especial para niñas, niños y adolescentes, y que además coincida con el Mes de las Infancias, es un gesto que habla de futuro: de cómo transmitimos identidad, de cómo fortalecemos la confianza en nuestra historia común y de cómo abrimos caminos para que nuestras nuevas generaciones miren con orgullo el lugar donde crecen”.

Toda la información está disponible en diadelospatrimonios.cl. Busca tu comuna y disfruta este sábado 23 de la fiesta patrimonial más grande para niños, niños y adolescentes del país.