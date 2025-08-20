Solicitan diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI y al SML tras fallecimiento de persona de 28 años en Pto. Aysén

Diligencias buscan determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos esta madrugada en el sector de Aguas Muertas de Puerto Aysén. Persona habría portado un arma.

Aysén.- La Fiscalía Local de Aysén-Cisnes solicitó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI y al Servicio Médico Legal a fin de aclarar las circunstancias del fallecimiento de una persona de 28 años, caso ocurrido esta madrugada en calle Bernardo O´Higgins, sector de Aguas Muertas y donde efectivos de Carabineros de la Segunda Comisaría habrían utilizado sus armas institucionales.

Según explicó el Fiscal Jefe de Puerto Aysén-Cisnes, Pedro Poblete, “en la madrugada del día de hoy se dio cuenta de un procedimiento policial en el cual intervienen funcionarios de Carabineros, en el cual se suscitan disparos y uso de las armas de fuego institucional. Esto ocurre en el sector de Aguas Muertas”.

El persecutor penal añadió que “se recibe el llamado telefónico al turno de Fiscalía Local, razón por la cual se constituye el Fiscal Fernando Pino quien decreta las diligencias investigativas de rigor, en particular la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, toda vez que resulta fallecida una persona que portaba presumiblemente un arma de fuego en el lugar”.

Por su parte el Fiscal Fernando Pino explicó que “hoy, aproximadamente a las 00.30 horas, Carabineros recibió un primer llamado a Cenco, avisando de un intento de suicidio de una persona masculina de 28 años de edad, quien estaría portando un arma de fuego”.

El fiscal Pino añadió que “a los pocos minutos, Cenco vuelve a recibir un llamado de terceros, quienes señalarían que una persona por el sector de Aguas Muertas estaría portando un arma de fuego en la vía pública. Por lo anterior, personal policial concurre al lugar, lugar donde se encuentran con esta persona, comienza un procedimiento policial que es materia investigación, donde Carabineros percuta una serie de disparos impactando al fallecido”.

El persecutor penal agregó que “esta persona de 28 edad, masculina, es trasladada al hospital falleciendo, es decir, llegando sin pulso al Hospital de Aysén”. Las diligencias y pericias de este caso fueron solicitadas por la Fiscalía a la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal a fin de determinar cómo ocurrieron los hechos.