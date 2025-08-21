Senador Sandoval “Agradecer a cada una de las personas con quienes hemos construido afecto y cariño a lo largo de todos estos años”

El senador David Sandoval agradeció las muestras de cariño recibida en los últimos días tras su decisión de no ir a la reelección por un nuevo periodo parlamentario.

Aysen.- “Sé que en estos últimos días ha habido bastantes inquietudes respecto de las decisiones políticas que en la vida se tienen que tomar”, señaló el legislador, valorando el respaldo que siempre tuvo en cada una de los procesos eleccionarios en los que participó, tanto para alcalde como parlamentario. “Durante todos estos años hemos contado con el respaldo mayoritario en cada una de mis 7 elecciones en las que tuve el privilegio de participar en la región de Aysén, donde me propiciaron siempre esas primeras mayorías en cada una de las funciones que me tocó cumplir”, subrayó.

Sandoval resaltó que este trabajo fue realizado siempre con el convencimiento de llevar la responsabilidad “de representarlos cabal y dignamente con toda la probidad, con toda la transparencia que hoy día se exige para quienes ejercemos estas funciones públicas” reiterando su agradecimiento “a cada una de las personas con quienes a lo largo de estos años hemos construido afecto, hemos construido cariño”.

“Muchas gracias a las personas que, en estos últimos días, en estas últimas horas me han llamado manifestándome su cariño, manifestándome su afecto. Para mí y para mi familia, evidentemente nos compromete. Yo sigo viviendo en la región de Aysén y desde donde esté vamos a seguir siempre con la región de Aysén puesta muy profundamente en nuestros corazones”, expresó.

Por último, el parlamentario envió un mensaje a la comunidad regional: “Lo más importante es que cada uno de ustedes van a estar siempre con sus necesidades, con sus requerimientos, con ese afecto y ese cariño siempre en nuestros corazones, porque tenemos un profundo agradecimiento por todas las oportunidades que la región de Aysén nos ha brindado”.