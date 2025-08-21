SERNAMEG entrega apoyo a víctima de violencia de género en la comuna de Aysén

A raíz de un caso de violencia de género ocurrido el día domingo 17 de agosto en una localidad de la comuna de Aysén, y que fue dado a conocer esta semana a través de la prensa, la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) se pronunció respecto a la situación de la mujer víctima de este delito.

Aysen.- “Queremos señalar que nos hemos puesto en contacto con la mujer, a través de nuestro dispositivo que está en el territorio, que es el Centro de las Mujeres de Puerto Aysén. Por lo tanto, la mujer ya se encuentra recibiendo apoyo psicosocial”, indicó Patricia Baeza Cabezas, directora regional del SernamEG Aysén.

Además, la autoridad precisó que “el próximo lunes se evaluará su representación jurídica en la materia”, haciendo hincapié en la importancia de que estos casos sean abordados con la perspectiva de género que requieren, para resguardar efectivamente los derechos de las mujeres.

Por último, la directora recalcó que si alguna mujer está siendo víctima de violencias de género, o si alguna persona de la comunidad presencia un hecho de este tipo, puede comunicarse con el número de orientación del SernamEG, que es el 1455, de lunes a domingo desde las 08.00 hasta las 00.00 horas. También las mujeres pueden asistir con o sin denuncia a los Centros de las Mujeres ubicados en Coyhaique y Aysén, donde los equipos les entregarán la información y apoyo que requieran.