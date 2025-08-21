Gobernador Santana, impulsa plan integral para potenciar la agricultura y la ganadería

Se trata del Plan Aysén Campo Vivo que se enmarca en su estrategia de impulsar la reactivación económica de la Región de Aysén. El plan incluye un aporte estimado de 15 mil millones de pesos en tres años.

Coyhaique.- Con el propósito de recuperar la fuerza productiva y cultural del campo patagón, el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, anunció la creación del Plan Aysén Campo Vivo, un programa integral que busca impulsar la reactivación económica de la Región de Aysén y potenciar la productividad de la actividad agropecuaria.

Con el objetivo de dar a conocer este plan e invitar a la comunidad a participar en su elaboración, planteando los desafíos e inquietudes de quienes se dedican a estas actividades, el gobernador Marcelo Santana Vargas y los consejeros de la Comisión de Fomento Productivo del Consejo Regional de Aysén, se trasladaron a las localidades de La Junta y Lago Verde para sesionar y abordar estas temáticas.

Un campo que necesita revitalizarse

En conversación con medios locales, el gobernador Marcelo Santana enfatizó la necesidad de desarrollar programas que impulsen las actividades productivas del campo: “La agricultura en Aysén representaba más del 10% de la actividad productiva, y hoy apenas llega al 5%. Hemos visto cómo se reducen los rebaños, cómo el campo envejece y pierde vigor. Pero también vemos esperanza: una comunidad rural organizada, mujeres liderando procesos en turismo y producción, y jóvenes que aún pueden ser motivados a quedarse o volver al campo. Para eso necesitamos una estrategia clara y sostenida en el tiempo, y esa estrategia se llama Aysén Campo Vivo”, señaló.

En la misma línea, el consejero regional que preside la Comisión de Fomento Productivo, Eligio Montecinos, destacó la aprobación de recursos para el sector cercanos a los 700 millones de pesos, dirigidos a la capacitación de productores locales para postular a fondos que les permitan potenciar sus negocios: “Replicamos el espíritu de apoyo a la ruralidad con este programa, porque Lago Verde tiene más de cien años de historia ligada a la ganadería, y hoy vemos cómo ha pasado de contar con 12 mil ovejas a apenas 300. Esto refleja la falta de apoyo y los errores en políticas sectoriales que no han sabido responder a las verdaderas necesidades de nuestros campesinos y con el Programa Campo Vivo, se podrá destinar recursos sin tanta burocracia administrativa”, afirmó.

Inversión y ejes estratégicos

El programa contempla una inversión estimada de 15 mil millones de pesos en los próximos tres años, canalizados a través de los municipios de la región e instituciones como el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Sercotec.

Estos recursos estarán orientados a fortalecer la producción agrícola y ganadera, promover el turismo rural, impulsar la siembra de frutales menores como frambuesas y frutillas, y abrir nuevas oportunidades de diversificación productiva.

Asimismo, se busca motivar a la juventud rural mediante un sistema de becas e incentivos que les permita especializarse, incluso con experiencias internacionales en países referentes en ganadería y turismo rural.

Otro de los pilares del programa será la inversión en infraestructura, con énfasis en la mejora de caminos vecinales, el acceso a conectividad digital y a servicios básicos como electricidad, fundamentales para que las familias puedan proyectar su vida en el campo. Finalmente, se contempla la innovación en sectores que hoy enfrentan serias dificultades, como el mercado de la lana, para dar sostenibilidad a rubros que forman parte de la identidad productiva de Aysén.

Una mirada al futuro de Aysén

El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, recalcó que el programa no busca ser un esfuerzo aislado, sino un instrumento permanente: “No nos sirve un proyecto que dure un año y desaparezca. Queremos un programa estable, capaz de sostener la vida rural por muchas décadas. El campo es parte esencial de nuestra identidad, de nuestras tradiciones y de nuestro futuro. Aysén Campo Vivo es nuestra manera de reencontrarnos con ese patrimonio y proyectarlo hacia adelante”.

El traslado del trabajo de las comisiones del Consejo Regional, a diversas localidades de la región, para sesionar fuera del hemiciclo es parte de la estrategia de descentralización y reafirma el compromiso del Gobierno Regional con el trabajo en terreno y el contacto con las habitantes, haciéndolos partícipes en la elaboración de programas y planes.