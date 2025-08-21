Carabineros de la SIAT indaga causa basal de fatal colisión en ingreso norte a Coyhaique

Un camión de matrícula argentina y un automóvil impactaron de frente en una curva, tras lo cual el conductor del vehículo menor fue trasladado al hospital regional de esta ciudad, donde más tarde se reportó su lamentable deceso.

Coyhaique.- Por causas que son materia de investigación, un conductor de 67 años de edad y que guiaba un vehículo menor- resultó lamentablemente fallecido tras una colisión de alta energía con un camión de matrícula argentina en la Ruta 7 sector El Arenal, en el acceso norte a la ciudad de Coyhaique.

La emergencia registrada alrededor de las 18:20 horas del miércoles recién pasado, generó la activación y traslado del ABC de la emergencia hasta el lugar. Carabineros de la 1ra Comisaría de esta ciudad realizó un corte de tránsito posibilitando el trabajo de Bomberos y el Samu, logrando retirar a la persona lesionada siendo trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de esta ciudad, donde más tarde, lamentablemente se confirmó su deceso.

Los antecedentes del procedimiento fueron remitidos a la Fiscalía, permaneciendo el conductor del vehículo de carga en espera de citación por parte del organismo persecutor. Asimismo, fue dispuesta la concurrencia de la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito (SIAT) de Carabineros para el trabajo del sitio del suceso.

Al respecto el Oficial de esta Unidad, Teniente Manuel Cáceres Baeza indicó que “por instrucción del Ministerio Público, esta Unidad especializada concurrió a realizar todas las diligencias técnicas y pericias para poder establecer la dinámica y la causa basal del accidente”, indicó.

Cabe consignar que entre el mes de enero al 20 de agosto de 2025, se han registrado 341 accidentes de tránsito con un saldo de siete personas fallecidas.

Asimismo, en comparación a igual periodo del año 2024, se reportó un total de 381 siniestros viales con nueve víctimas fatales, lo que se traduce en una reducción de cerca de un 11% menos de accidentes.

El Teniente Cáceres reiteró una vez más el llamado a los conductores y usuarios de las vías a transitar con precaución, estar atento a las condiciones del tránsito, respetar los límites de velocidad, no efectuar maniobras de adelantamientos en zonas prohibidas o línea contínua.

Carabineros recordó también prestar atención y reducir la velocidad ante condiciones climáticas de lluvia, escarcha, nieve o niebla, considerando que se trata de factores que influyen en la capacidad de adherencia y visibilidad, pudiendo afectar en las distancias de frenado del vehículo, ocasionado una pérdida de control.