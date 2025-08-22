Sence entregó diplomas de capacitación de “Operaciones Básicas de Carga, Descarga y Protocolos de Seguridad en Recintos Portuarios”

Acción lograda gracias a la priorización con mirada local del Consejo Regional de Capacitación de Sence.

Puerto Aysén.- En una ceremonia realizada en Puerto Aysén, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, de la Región de Aysén, certificó a los 20 participantes del curso “Operaciones Básicas de Carga, Descarga y Protocolos de Seguridad en Recintos Portuarios”, iniciativa impulsada gracias al compromiso y trabajo conjunto del Consejo Regional de Capacitación de Aysén.

Dicho plan formativo de 210 horas cronológicas y con una duración de 42 días, se desarrolló con el objetivo de entregar herramientas y competencias técnicas clave para mejorar la empleabilidad de los participantes. La capacitación abarcó aspectos fundamentales en la operación portuaria, como el manejo seguro de carga, normativas de seguridad, y procedimientos logísticos esenciales para el desempeño en recintos portuarios.

Valentina González, alumna del curso valoró esta iniciativa, “Me encuentro más preparada para ejercer y tener más oportunidades porque aprendí mucho y los profesores fueron muy simpáticos, tenían muchas ganas de enseñar, entonces así a una le da más ganas de aprender. Mi experiencia tomando el curso fue súper buena, me encantó, sobre todo la de primeros auxilios porque me va a servir en cualquier momento para ayudar a mi familia o incluso enseñar también o si en algún momento alguien se accidenta, yo voy a saber qué hacer”, mencionó.

Uno de los aspectos más destacados de esta certificación fue la significativa participación femenina, lo que representa un importante avance en la incorporación de mujeres en un rubro históricamente ocupado por hombres. La inclusión y la equidad de género en oficios tradicionales se posicionan como prioridades en las políticas públicas de formación laboral impulsadas por Sence y el Consejo Regional de Capacitación.

El Seremi del Trabajo y Previsión Social de Aysén (S) Christian Aros, destacó la relevancia de la mirada local del Consejo Regional de Capacitación, “Estuvimos en una importante ceremonia de cierre del curso de operaciones básicas de carga, descarga y protocolos de seguridad en recintos portuarios del Sence. Es una capacitación con fondos de becas laborales priorizados por el Consejo Regional de Capacitación que es una instancia tripartita, presidida por el Gobierno Regional, donde entidades de gobierno, representantes de los trabajadores y de los empleadores aportan su mirada local y su pertinencia regional para determinar los temas que se requieren en nuestra región de Aysén”, manifestó.

Desde Sence Aysén, su director regional, Nelson Garrido, afirmó “Este curso de carga y descarga en recintos portuarios, tiene una relevancia importante, vivimos en un país con una costa increíble, tenemos muchos puertos y acá en la región de Aysén el poder estar preparando en personas que conozcan la manera en realizar estos trabajos de manera segura, con protocolos establecidos y entrega realmente la posibilidad de empleo”, argumentó.

Esta ceremonia simboliza no solo el cierre exitoso de un proceso formativo, sino también el inicio de nuevas oportunidades laborales para quienes hoy reciben su certificación, con miras a seguir construyendo una región más preparada, equitativa y con mayores posibilidades de desarrollo económico.