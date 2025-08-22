Chile Chico inicia ejecución de proyecto adjudicado al Fondo para el Reciclaje

Desde Chile Chico y con la instalación del primer punto verde, el Seremi del Medio Ambiente y el Alcalde de la comuna de Chile Chico anunciaron el comienzo de la ejecución del proyecto “Chile Chico Tierra Mágica y Recicla” del Fondo para el Reciclaje del ministerio del Medio Ambiente

Chile Chico.- El fondo del ministerio del Medio Ambiente, es un instrumento que nace como un mecanismo de apoyo a la Responsabilidad Extendida del Productor Ley REP y busca promover hábitos más sustentables en el manejo de residuos, instalar conocimiento técnico y contar con infraestructura apta para la separación y reciclaje; disponible para Municipalidades y Asociaciones de Municipalidades

“Estamos dando inicio a lo que es la instalación de los puntos limpios que vamos a estar instalando en toda nuestra comuna, partimos con tres acá en Chile Chico, justamente en la línea de lo que es este Fondo para el Reciclaje, que también viene acompañado del trabajo que estamos desarrollando como municipio y el compromiso que tenemos también con el cuidado de medio ambiente”, anunció el Alcalde de Chile Chico, Ariel Keim, agregado que el logro es gracias a un trabajo conjunto desde la Seremi de Medio Ambiente y con el mundo privado, va a permitir llevar los residuos para darles una nueva vida o bien a disposición final.

El hito de inicio se realizó en el Jardín Infantil Rayito de Sol, que cuenta con certificación ambiental de excelencia, donde las y los párvulos inauguraron e hicieron uso del primer punto verde. Posteriormente, las autoridades se dirigieron al centro cultural a realizar junto a reciclajes Martino y la red reinventa Aysén, una amplia charla sobre gestión de residuos y economía circular.

El Seremi del Medio Ambiente, Yoal Díaz valoró la adjudicación del municipio por cuanto “El Fondo para el reciclaje es un fondo que otorga el Ministerio del Medio Ambiente y estamos muy orgullosos que llegue a todos los rincones de nuestra región, vamos a tener varias actividades en el marco de este fondo como educación ambiental, algunas jornadas de limpieza, la instalación de infraestructura y eso también permite que haya también oportunidades para las familias que quieren reciclar y no tienen el espacio, pero ahora tenemos y estamos materializando acciones”.

El proyecto adjudicado a la Municipalidad de Chile Chico destaca por cuanto está orientado a sensibilizar a la ciudadanía para prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen, reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, comienza con la instalación de tres puntos verdes en la capital comunal, y pronto se sumará las instalaciones de nuevos puntos para las familias de Bahía Jara, Fachinal, Mallín Grande y Puerto Bertrand.