Masiva asistencia marca jornada del día de la niñez organizada por MIDESO

Alrededor de unas mil personas visitaron este sábado la Escuela Pedro Quintana Mansilla de Coyhaique para disfrutar de una entretenida jornada de actividades para niñas, niños y adolescentes enmarcada en la campaña Buen Trato en Movimiento que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de la Niñez en toda la región de Aysén con las Oficinas Locales de la Niñez.

Coyhaique.- A la actividad asistieron familias completas, hijos acompañados de su papá, mamá, abuelos y amigos quienes se encontraron con una variedad de actividades, tales como, una sala de juegos adaptadas para niñas y niños del espectro autista, show de magia, baile entretenido, cuenta cuentos, taller de comics, música con la banda instrumental de Carabineros, tiro al arco, pinta caritas, juegos inflables, cueca y la presencia de 33 stand de servicios públicos solo con temáticas enfocadas en niñeces.

Desde la organización, la Seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo Auad agradeció el compromiso de todas las instituciones públicas que se hicieron presente con distintas iniciativas que están enfocadas en el bienestar de niñas, niños y adolescentes “A través de la Ley de Garantías y la comisión de trabajo que tenemos hemos afiatado la intersectorialidad para llegar de buena forma con esta normativa y un buen trato para niñas niños y adolescentes que es el objetivo de esta actividad en la que nos convocamos de una forma innovadora y estamos muy contentos por este gran resultado en donde han participado muchas familias”.

Lúdicas mesas con información de derechos y juegos educativos es lo que llevó la Seremi de Transportes, la Oficina Local de la Niñez, Seremi de Justicia y Derechos Humanos, la Seremi de Trabajo a través del Comité Regional de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Adolescente Trabajador, CretiAysén, la Seremi de Educación, Fosis, el Servicio de Educación Local, Conadi, Senadis con una sala adaptada, Junji con juegos para las primeras infancias, la PDI, Defensoría de la Niñez, IND, Senda, Carabineros, entre otros participantes.

Las niñas y niños que fueron protagonistas de su tarde, se dieron un espacio para opinar de la jornada “lo que más me gustó fue el arco y la magia” dijo Ian, mientras que Violeta “vi al mago, pero no me tocó (subir al escenario), “excelente” dijo Camila “ha sido muy divertido, jugamos, pintamos y tuve premios” en tanto Sebastián “lo pasé bien, me pareció muy linda esta actividad para defender nuestros derechos” y Camila destacó “ha sido muy divertida, me gané muchos dulces”.

Al término de la jornada el Delegado Presidencial regional Jorge Díaz destacó “Estamos muy contentos por la convocatoria que tuvo esta linda actividad donde niñas, niños y adolescentes han sido protagonistas donde los diversos servicios públicos del aparato central del Estado le presentaron distintos juegos, temas y hubo mucha participación, por lo que podemos decir que los niños lo han pasado muy bien” lo que fue reforzado por el Seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro “Es muy importante desarrollar estos espacios que también son relevantes para los adultos que asisten”.

En su mayoría las niñas y niños fueron acompañados por un adulto, quienes valoraron un espacio resguardado y con variedad para que todas y todos pudieran disfrutar “ me gusta que hagan este tipo de actividades, a una sobre todo que le cuesta poder encontrar un panorama los niños se van contentos” dijo Ivonne, en tanto Eda valoró que “lo más entretenido es que hay actividades para los más chicos como mi guagua que tiene un año como para mi hijo de 9 años, excelente” “estamos contentos” señaló Fernando “yo traje a mis dos hijas y una anda jugando con amigas y con la más chiquita hemos visto todo, ha sido didáctico, educativo y entretenido” Finalmente Carla quien asistió con su hija señaló “hacía mucha falta actividades como ésta, ella lo ha pasado muy bien y a mí me encantó porque hay de todo”.