En Chile Chico detienen a tres personas por tráfico de drogas e incautó marihuana y más de 4 millones de pesos en efectivo

Entre los detenidos se encuentra un sujeto de nacionalidad venezolana en situación irregular en nuestro país.

Chile Chico.- Diligencias efectuadas por Carabineros de la 3ra Comisaría de Chile Chico (F) culminaron con la detención de tres personas adultas -uno de ellos de nacionalidad venezolana en situación irregular en nuestro país- por el delito de tráfico de drogas previstos y sancionados en la Ley 20.000.

Siendo aproximadamente las 22:30 horas del día sábado, personal del servicio en la población efectuó un control de identidad a una mujer, quien al percatarse de la presencia policial se intentó dar a la fuga, siendo alcanzada por Carabineros.

Tras solicitarle exhibir lo que transportaba al interior de una mochila, Carabineros advirtió la presencia de marihuana y más de 4 millones de pesos en dinero en efectivo.

Mochila bajo vehículo

Mientras el personal desarrolla patrullajes a través de las diversas calles de esta ciudad, el personal se percató que un vehículo detuvo su marcha al percatarse de la presencia policial, instante en que el pasajero rápidamente abrió y cerró la puerta del móvil.

Dicha acción llamó la atención del dispositivo, tras lo cual Carabineros descendió del carro policial, percatandose que el sujeto dejó una mochila bajo el vehículo, tras lo cual el individuo junto al conductor fueron fiscalizados.

Al efectuar la revisión de la mochila, el personal constató que en su interior había 80 envoltorios de marihuana dosificada y dos bolsas de la misma hierba en formato granel.

Frente a lo anterior, Carabineros detuvo a los dos ocupantes del móvil, constatando que uno de estos corresponde a un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien se encuentra de manera irregular en el territorio nacional, situación que fue informada al Departamento de Migraciones de la PDI.

“El trabajo conjunto de la SIP con personal territorial, se logró una de las mayores incautaciones de droga y dinero en efectivo en la historia de Chile Chico. Los resultados de este trabajo generan tranquilidad y también una percepción de seguridad en la comunidad, toda vez que esta droga estaba en condiciones de ser comercializada y gracias al trabajo de Carabineros, estas personas fueron detenidas y esta droga sacada de circulación”, indicó el Subcomisario Administrativo de Carabineros de Chile Chico, Capitán Joel Mardones Yesca.

Los antecedentes del procedimiento fueron remitidos a la Fiscalía local de esta ciudad que dirige investigación por este hecho.