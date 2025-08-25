Hospital de Puerto Aysén inaugura nuevo equipo de TAC Dental

El nuevo equipo permitirá fortalecer el polo odontológico en Aysén y entregar respuestas más rápidas a la comunidad.

Puerto Aysen.- El Hospital de Puerto Aysén ya cuenta con un nuevo Tomógrafo Axial Computarizado (TAC) Dental, un equipo de última generación que incorpora mayor tecnología y precisión. Este dispositivo reemplaza al anterior, que ya había cumplido su vida útil, y permitirá realizar exámenes más cómodos, reducir la necesidad de derivaciones a Coyhaique y agilizar la atención de los pacientes.

Este moderno TAC representa un paso decisivo en la mejora de la salud odontológica, pues aumenta la capacidad de diagnóstico y atención en un contexto donde la reducción de los tiempos de espera es una prioridad para la Red Asistencial del Servicio de Salud Aysén.

La puesta en marcha contó con la presencia de autoridades locales y profesionales de la salud, quienes destacaron la importancia de modernizar la infraestructura con apoyo de nuevas tecnologías e inteligencia artificial.

“Estoy muy contenta por este logro del Hospital de Aysén. Contar con un dispositivo como el TAC dental va a permitir un mejor diagnóstico y ofrecer mayores oportunidades en los tratamientos. Esto permitirá aumentar casi cuatro mil nuevas atenciones odontológicas en un momento en que la lista de espera dental es crítica en nuestra región”, señaló Ximena Órdenes, senadora de la República.

Por su parte, Mauricio Cortés, en representación del director del Servicio de Salud Aysén, destacó: “El equipo directivo ha dado una solución a corto plazo, adelantándose a la obsolescencia del antiguo TAC. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones más oportunas y equitativas para toda la población del norte de Aysén”.

Desde lo técnico, el Dr. Juan Quiñelen, especialista en odontología, explicó: “Con este TAC aumentaremos el área de diagnóstico, pasando de un volumen de adquisición de 8 x 8 cm a 15 x 17 cm, lo que nos permitirá tomar cráneo completo y observar todas las estructuras óseas y articulares de esta zona”.

Finalmente, Hernán Barrientos, director del Hospital de Puerto Aysén, acotó: “Esto refuerza el polo odontológico que estamos levantando en Aysén con un gran equipo humano. Quiero destacar el trabajo del Dr. Faundes y su equipo, quienes han permitido resolver muchas dificultades y avanzar en la lista de espera dental”.

El TAC no solo optimiza la capacidad diagnóstica, sino que marca un avance sustantivo para la salud bucal en la región, beneficiando a miles de pacientes con una atención más oportuna y de calidad.