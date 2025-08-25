En Puerto Aysén aclaran homicidio frustrado y tres robos con intimidación

La Fiscalía Local de Aysén-Cisnes formalizó a dos imputados mayores de edad por el delito de homicidio frustrado y tres robos con intimidación ocurridos el 16 y 17 de agosto en dicha comuna, según explicó a los medios de comunicación el Fiscal Adjunto, Fernando Pino, en compañía del Comisario de la Primera Comisaría, Mayor Patricio Parada.

Puerto Aysen.- El fiscal Pino explicó que “es importante señalar que aquí hubo eventos delictuales que transcurrieron en ocho horas”. En este sentido, se pudo establecer que, entre el día 16 y 17 de agosto, se realizó un ataque con un arma blanca a un sujeto y luego tres robos con intimidación, hechos ocurridos cerca del Polideportivo y del puente Ibáñez, Ribera Sur.

DILIGENCIAS

“Es por ello que el Ministerio Público, junto con Carabineros y la SIP, comenzó a realizar diligencias investigativas para poder identificar a estos sujetos. Un trabajo que la SIP realizó profesionalmente, metodológicamente, de análisis de cámaras, análisis de vestimenta, empadronamiento de testigos, logrando dar con la identidad de estos imputados en el plazo de seis días”, comentó el fiscal del Ministerio Público.

“Por lo anterior, se dictaron las órdenes de allanamiento y detención, las que hicieron valer el día sábado y el día domingo, se controló la detención, detención que fue legal; se formalizaron estos imputados por el delito de homicidio frustrado ocurrido el día 16 de agosto y tres delitos de robo con intimidación ocurridos el 17 de agosto”, añadió el persecutor penal.

“El Tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de investigación de 120 días”, concluyó el fiscal Fernando Pino.

CARABINEROS

Sobre este caso, el Comisario de esta ciudad, Mayor Patricio Parada, indicó que, a través de las distintas orientaciones otorgadas por el Ministerio Público y diligencias desarrolladas por la SIP de Carabineros, los imputados lograron ser identificados y sindicados por parte de las víctimas, “sumado a medios probatorios que los posicionaron en el lugar los días del ilícito”.

Asimismo, “la Fiscalía obtuvo una orden de entrada y registro a los domicilios, la cual se materializó durante la jornada del día sábado, logrando la detención de los dos presuntos autores del hecho y la incautación de distintas especies asociadas a los ilícitos al interior de los inmuebles”, añadió.