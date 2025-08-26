Sorprenden persona realizando pesca recreativa fuera de temporada

En las comunas de Aysén y Coyhaique, funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) realizaron fiscalizaciones en zonas vulnerables, por ser áreas de desove y en sectores donde habitualmente se realiza pesca furtiva, con el fin de verificar que no se pesque mientras la temporada se encuentre cerrada.

Coyhaique.- Durante una de estas fiscalizaciones, sorprendieron a una persona pescando. Al estar realizando la actividad fuera de temporada, se cursó una citación al Juzgado de Policía Local de Coyhaique, además de incautar el aparejo (caña de pescar) y lo extraído. En cuanto al recurso incautado, éste fue desnaturalizado.

Daniela Leiva, directora regional de Sernapesca en Aysén comentó: “La pesca recreativa es una de las actividades más importantes para el turismo de nuestra región, por lo que es responsabilidad de todos y todas cuidar que se respete esta medida. La temporada comienza el 12 de octubre; antes de esa fecha está prohibido pescar en todos los cuerpos y cursos de agua dulce de la región de Aysén. Por nuestra parte vamos a seguir fiscalizando para asegurar el cumplimiento normativo”.

Para realizar denuncias, las personas pueden llamar directamente al 133 de Carabineros, y para consultas, al 800 320 032 de Sernapesca.