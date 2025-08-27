Comienza activación del Pase Cultural de $50.000 en Aysén

Comenzó el despliegue en la Región de Aysén para el proceso de activación del Pase Cultural, beneficio social que se entrega por primera vez este 2025, y que consiste en un aporte único de $50.000 a personas que hayan nacido en los años 2007 y 1960.

Aysen.- Para acceder, los jóvenes deben pertenecer al 40% del Registro Social de Hogares y las personas mayores ser beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal. En la Región de Aysén, casi 2.000 personas que cumplen 18 y 65 años este 2025 pueden activar su Pase Cultural y recibir en los bolsillos electrónicos de su Cuenta Rut un aporte único de $50.000 para gastar en bienes y servicios culturales.

El seremi de Culturas Aysén, Felipe Quiroz, dijo que “poco a poco, los jóvenes nacidos en 2007 y las personas nacidas en 1960 se han ido acercando a nuestro servicio y a los puntos de información que hemos desplegado. La idea es que puedan acceder a este derecho y disfrutarlo en cosas tan diversas como entradas para ver una película o una obra de teatro, a conciertos, en la compra de artesanía, instrumentos musicales, libros, revistas, discos y muchos otros bienes y servicios culturales. Ya estuvimos en Puerto Aysén y en Villa Frei, porque lo que más nos importa es que quienes puedan activar este beneficio, lo hagan”.

Hay 7 categorías de comercios que pueden recibir compras con el Pase Cultural y están directamente vinculados al sector. Los establecimientos culturales que ofrezcan bienes y servicios, y vendan mediante el Pase Cultural, no están sujetos a ningún costo adicional, ni operacional, ni comisión, ni por la aplicación electrónica asociada.

Cualquier transacción sin importar su tamaño, puede realizarse a través del Pase Cultural, hasta completar el saldo. Ya puedes activar el beneficio en pasecultural.cl y hacer consultas presenciales en todas las sucursales de Chile Atiende.