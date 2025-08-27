“Alcalde por un día”: Con interesante dinámica municipalidad de Aysén contribuye a la educación cívica

Martina Collao, estudiante del Liceo Politécnico A1 de Puerto Aysén, participó en la primera experiencia para jóvenes destacados que posean aptitudes de liderazgo en la comuna.

Puerto Aysen.- Por primera vez en el municipio de Aysén se realizó la dinámica en la que un adolescente aysenino realiza las actividades que le corresponden al alcalde. Como una manera de acercar el deber cívico a los jóvenes, además de ser una forma en que la municipalidad se pueda mostrar como un lugar familiar y amigable para todos los ciudadanos.

Esta fue una propuesta impulsada por el alcalde Luis Martínez, para dar un aire fresco a las distintas actividades de vinculación con el medio por parte del municipio. Instancia apoyada por la Oficina Local de la Niñez, OLN, a cargo de ejecutar esta novedosa iniciativa en Aysén.

En esta primera experiencia, la jornada de trabajo para Martina Collao Cerda, alumna del liceo Politécnico A-1, comenzó a las 9:00 horas, momento en el cual dirigió la reunión de directores municipales, los cuales semanalmente se reúnen para dialogar los eventos, actividades, problemas y soluciones del trabajo. En esta oportunidad se realizó un repaso de los próximos proyectos que se planean realizar, de cara al centenario de la comuna.

Luego, la alcaldesa se dirigió a la ceremonia de inauguración de la tercera edición de la Feria de Vinculación Educación – Empresa y Servicios del liceo Politécnico, en el marco del Día Nacional de la Educación Técnico Profesional. Momento que compartió con otras autoridades, como la Seremi de Educación, consejeros y concejales. Después de marcar presencia pública, se encaminó junto al alcalde Luis Martínez a la entrevista semanal en radio Panorámica Informativa, la cual fue transmitida para toda la comuna.

Para finalizar la amplia jornada en su rol de primera autoridad comunal, Martina Collao realizó un recorrido por las direcciones de Aseo Ornato y Medio Ambiente, DAOMA; Desarrollo Comunitario, DIDECO; y el edificio consistorial.

Tras la jornada, Martina destacó el buen trato que proporcionaron los funcionarios públicos, señalando que “me impresionó la gente, su cariño, su manera de trabajar, hay harta comunicación y se ve que es un buen equipo de trabajo”.

Además, dio un mensaje para todos los demás jóvenes que participen a futuro de esta dinámica, enfatizando que es importante “disfrutar el momento porque se va a dar una vez y aprovechen de hacer sus preguntas, resolver sus dudas, Es una actividad muy bonita, con harta cosa, y el día se pasa volando”, manifestó la estudiante de tercer año medio de la especialidad de Mecánica el establecimiento educacional aysenino.

Por su parte, el edil Luis Martínez, expresó que “aparte de ser divertida, es una experiencia que les va a dejar algo para poder proyectarse en la vida, incluso Martina nos decía que le gustaría ser la alcaldesa, y qué bueno. Eso es lo que perseguimos, educación cívica, pero en terreno. Estamos felices de abrir nuestro municipio a la comuna y esto es lo que queremos hacer, que los ciudadanos se acerquen, conversemos y lo pasemos mejor, que Aysén siga creciendo”, relevó Martínez Gallardo.

De esta manera, finalizó la primera de muchas jornadas de la iniciativa “alcalde por un día”, la cual pretende extenderse inicialmente durante lo que resta de 2025, para entregar la posibilidad a niños, niñas y adolescentes de la comuna a que conozcan la labor municipal, el rol del alcalde y su equipo de trabajo, además de potenciar las habilidades como líderes, y apoyar la educación cívica desde una mirada más práctica y lúdica.