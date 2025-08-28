MTT licita seis servicios de continuidad de Transporte Escolar Gratuito en Aysén

Proceso estará vigente hasta el 11 de septiembre y beneficiará a 92 estudiantes provenientes de las comunas de Aysén. Lago Verde y Chile Chico. Proceso se está replicando en todo el país permitiendo la renovación de 292 recorridos de transporte escolar a lo largo de Chile.

Aysen.- Ya está vigente el llamado para licitar 6 rutas de Transporte Escolar Gratuito en la Región de Aysén, proceso llevado a cabo desde el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) a través de la División de Transporte Público Regional. Con este proceso se facilitará el acceso a la educación a 92 estudiantes de las comunas de Aysén, Lago Verde y Chile Chico por todo el año 2026. Los recorridos en licitación son: Puerto Guadal – Puerto Bertrand – Cochrane, Puerto Guadal – Mallín Grande – Chile Chico, Sector Pangal – Puerto Aysén, El Salto – Puerto Aysén, Lago Verde – Coyhaique y Los Torreones – Puerto Aysén. El proceso de recepción de ofertas para este primer proceso de licitación se extenderá hasta el 11 de septiembre de 2025.

El programa de Transporte Escolar Gratuito del MTT entrega un subsidio a quienes operan estos recorridos, garantizando a los alumnos y alumnas locomoción durante todo el año escolar sin costo económico para sus familias. En Aysén operan 18 recorridos der este tipo que benefician a un total de 508 escolares de zonas rurales y apartadas.

El seremiTT Hans Zimmermann, hizo un llamado a los operadores de transporte regional a participar de esta convocatoria: “Invitamos a los operadores de transporte a participar de los seis llamados a licitación para transporte escolar que hemos publicado en www.dtpr.gob.cl. A través de estos servicios de transporte escolar, presentes en las comunas de Aysén, Lago Verde y Chile Chico, vamos a beneficiar a 92 estudiantes que necesitan de estos servicios de transporte para acceder a la educación. Esperamos contar con sus postulaciones y así seguir reforzando juntos el transporte escolar y el transporte público de la región de Aysén”.

Este llamado se está haciendo a nivel nacional para proveer 292 servicios de Transporte Escolar Gratuito en las 16 regiones del país, para que más de 20 mil niños y niñas de zonas aisladas y rurales de regiones tengan conectividad con sus colegios y liceos. Esto implica una inversión del MTT que supera los $1.300 millones de pesos mensuales.