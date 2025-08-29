Fiscalía y PDI investigan Homicidio ocurrido en Puerto Aysén

A solicitud de la Fiscalía Local de Puerto Aysén, detectives de la Brigada de Homicidios Coyhaique se trasladaron hasta Aysén con la finalidad de investigar un nuevo homicidio que se habría registrado cerca de la media noche del jueves 28 de agosto.

Puerto Aysen.- Según información preliminar de los hechos, el victimario, un hombre de 33 años de edad, sin antecedentes, se habría dirigido a comprar alcohol en una botillería del sector, en ese momento se habría encontrado con la víctima, ambos desconocidos entre sí, invitándolo a compartir junto a él a su domicilio.

Por razones que aún se investigan, algo habría ocurrido en el inmueble del victimario para que éste agrediera al fallecido con un arma cortante propinándole 34 puñaladas y otras heridas que en su totalidad habrían provocado la muerte de este. Producto de lo anterior, es que el mismo agresor llama a Carabineros, siendo detenido en su domicilio.

“El Ministerio Público solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de Coyhaique hasta la comuna de Aysén, toda vez que al interior de un inmueble se encontraba fallecida una persona de sexo masculino, de 33 años de edad, la cual, al reconocimiento externo policial del cadáver, presentó al menos 34 heridas cortantes”, señaló el comisario Ítalo Todaka, jefe de la Brigada de Homicidios Coyhaique.

Sobre el trabajo del sitio de suceso, el oficial policial comentó que “la Brigada de Homicidios se encuentra desarrollando una serie de diligencias, principalmente, para lograr la identificación de la víctima y entregar al Ministerio Público los elementos necesarios para establecer la dinámica de los hechos. Además, hay una persona detenida, la cual fue puesta a disposición del Tribunal de Garantía de esta ciudad”, cerró el comisario Todaka.

Cabe hacer presente que, nuevamente, la ingesta excesiva de alcohol es parte de un hecho de estas características. En lo que va del año, ya son seis los homicidios ocurridos en la Región de Aysén, más de la mitad del total de los casos ocurridos en todo el año 2024.