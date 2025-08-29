Amplían detención de sujeto por homicidio ocurrido en Puerto Aysén

Este viernes se efectuó la audiencia de control de la detención de un imputado de 33 años como autor del delito de homicidio en contra de una víctima de sexo masculino de 40 años, ocurrido en horas de la noche del jueves 28 de agosto al interior de un domicilio del sector Ribera Sur. El sujeto fue detenido por personal de Carabineros de la Segunda Comisaría.

Puerto Aysen.- De acuerdo con la información preliminar en poder de la Fiscalía, el imputado habría utilizado un arma cortopunzante para cometer el delito.

Las diligencias del caso están siendo coordinadas por el Fiscal Adjunto, Alex Olivero, quien solicitó diligencias investigativas a la Brigada de Homicidios y Laboratorio de Criminalística de la PDI, sumado a pericias del Servicio Médico Legal, entre las que se incluye la autopsia, informes planimétricos, fotográficos, informe científico técnico, entre otros.

Hoy, en la audiencia de control de la detención, el Ministerio Público a través del Fiscal Adjunto, Fernando Pino, solicitó ampliar en tres días el plazo de la detención, petición a la que accedió el juez Rodrigo Grez. Por lo mismo, la audiencia de formalización se efectuará el lunes 01 de septiembre a las 11.00 horas en el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén.

El imputado fue conducido por personal de Gendarmería al Complejo Penitenciario de Puerto Aysén.