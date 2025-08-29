La tasa de desocupación en la Región de Aysén fue 4,6% en el trimestre mayo-julio 2025

En doce meses se registró un ascenso de 0,4 puntos porcentuales (pp.), explicado por el alza de la fuerza de trabajo (1,7%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,3%).

Aysen.- En 4,6% se ubicó la tasa de desocupación en la Región de Aysén durante el trimestre mayo – julio 2025 (MJJ 2025), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra significó un ascenso de 0,4 pp. en doce meses, debido a que el alza de la fuerza de trabajo (1,7%) fue mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,3%).

Respecto al mismo periodo del año anterior, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 70,8% y 67,5%, creciendo 0,7 pp. y 0,3 pp., respectivamente. Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 1,6%, influida por la población inactiva habitual (-10,1%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 7,1%, con un incremento de 2,8 pp. en doce meses; mientras que, en los hombres, la tasa de desocupación fue 2,5%, con una disminución de 1,5 pp. en el mismo período.

Alza de personas ocupadas

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas experimentó un crecimiento de 1,3%, incidido únicamente por los hombres (4,3%).

Informalidad

La tasa de ocupación informal se ubicó en 27,5%, con una baja de 2,1 pp. en un año. Las personas ocupadas informales disminuyeron 5,8%, incididas principalmente por hombres (-8,3%).

Indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo

La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 12,1%, con un incremento de 2,4 pp. en el período. En los hombres se situó en 9,2% y en las mujeres, en 15,5%. La brecha de género fue 6,3 pp.