Gobierno confirma $300 millones para ejecución de planes de empleo en Chacabuco

Las iniciativas permitirán entregar trabajo por 6 meses, a más de 30 personas, en su gran mayoría mujeres de los sindicatos “Las Porteñas” y “Mujeres del Mar”.

Puerto Chacabuco.- El buen clima reinante en gran parte de la región, trajo consigo muy buenas noticias para más de 30 personas de Puerto Chacabuco. La encargada de dar a conocer esta información fue la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, quien traía en sus manos los antecedentes de dos proyectos por un monto total de 300 millones de pesos y que vienen a confirmar la posibilidad de trabajo por seis meses, para estas familias del principal puerto de la región de Aysén.

Las personas beneficiadas con estas fuentes de empleo, en su gran mayoría mujeres, son parte de los sindicatos “Las Porteñas” y “Mujeres del Mar”. Quienes trabajaron de la mano con el Gobierno a través de la Subdere, la Delegación Presidencial Provincial y la Municipalidad de Aysén.

“Acabamos de confirmarles a las dirigentes y a las socias de los sindicatos el financiamiento de dos proyectos, por un monto de más de 300 millones de pesos por parte de la Subdere, para el desarrollo de actividades respecto al mejoramiento de miradores y senderos de la localidad y también el entorno del estadio municipal que requiere ser actualizado también en términos de su estacionamiento e infraestructura. Estos son proyectos que le van a dar continuidad al trabajo que ya se venía realizando con el mejoramiento de las áreas verdes y que permitirán también mantener la contratación de 34 trabajadores de estos dos sindicatos, para poder también tener autonomía en términos económicos, considerando además que todos los sindicatos están siendo participados por mujeres y que además son liderados por mujeres que vienen desarrollando este trabajo de mejoramiento en la localidad”, manifestó la Subsecretaria de Desarrollo Regional y administrativo, Francisca Perales.

Por su parte, el Delegado Presidencial Provincial de Aysén, Rodrigo Moreno, puso en valor la presencia de la Subsecretaria Perales en Chacabuco, más aún porque traía muy buenas noticias para los dos sindicatos “Las Porteñas” y “Mujeres del Mar”.

“Estamos muy contentos, muy agradecidos también de la visita de la subsecretaria Francisca Perales, quien nos pudo acompañar y además nos trajo la buena noticia de la aprobación de estos dos proyectos con una inversión de 300 millones y que vienen a dar empleo a estos dos sindicatos, a 34 mujeres trabajadoras. Así es que, estamos la verdad muy contentos y eso lo quisimos transmitir en esta mañana junto con los dos sindicatos. Agradecer la paciencia, la verdad es que hubo una demora por distintas circunstancias en estos dos en estos dos proyectos y nuestras dirigentas siempre se mantuvieron en contacto, confiaron en los equipos de la Subdere y en los equipos de la municipalidad. Agradecer también a la municipalidad y al alcalde quienes se mantuvieron y pusieron a disposición a todos sus equipos”.

La alcaldesa (s) de la comuna de Aysén, Felisa Ojeda, relevó los positivos resultados en el hermoseamiento de la localidad, producto del trabajo que realizan las mujeres de los PMU.

“Los programas de empleo han dignificado también las tareas que ellas han realizado, se han especializado, mucho del hermoseamiento aquí en la localidad de Chacabuco tiene que ver con obras que en su mayoría mujeres han desarrollado. Agradecemos esta gestión que ha hecho el alcalde Luis Martínez cuando viajó a Santiago de solicitar recursos, cuando también allá en Santiago la Subsecretaria le señaló que no existían estos recursos por ahora, pero hoy día se han ido liberando de a poco gracias al trabajo que también ha realizado nuestro profesor de municipio, nuestro jefe de planificación, don José González, por supuesto, hoy día la visita de la subsecretaria corona todo este esfuerzo y esperamos ya en noviembre comenzar con programas de empleo a fines de octubre. Para la localidad de Puerto Chacabuco 300 millones de pesos durante 6 meses, la verdad que solo estar contentos”.

En tanto, Alicia Ruiz, presidenta del sindicato “Mujeres del Mar”, destacaba la llegada de la Subsecretaria Francisca Perales a Puerto Chacabuco y que les haya entregado una positiva noticia en torno a los planes de empleo. Junto con ello, dijo estar, “agradecida también de que hayan hecho la pega a las autoridades provinciales y regionales que hoy en día ya estamos seguros que tenemos plata en los proyectos para que la gente pueda tener absorción de mano de obra”.

Una noticia muy tranquilizadora para la gente de su sindicato fue la que recibieron de la autoridad de Gobierno, destacó Rosa Almonacid, presidenta del sindicato “Las Porteñas”, agradeciendo también a quienes hicieron las gestiones, “se suponía que se iba a demorar más tiempo, pero gracias a Dios salió todo rápido y muy beneficioso va a ser para todas las chicas que están a la espera, son todas damas, mujeres, dueñas de casa. Así es que, se les agradece a todos los equipos que trabajaron, Subdere, el Gobierno Regional, el alcalde, dar las gracias a todos”.

La construcción de un mirador y senderos en Puerto Chacabuco por más de 151 millones de pesos y el mejoramiento del estadio municipal de la localidad por un monto superior a los 148 millones de pesos, son las iniciativas que, por seis meses, ejecutarán los dos sindicatos liderados e integrados en gran parte por mujeres, en el principal puerto de nuestra región.

Finalmente, las autoridades y dirigentas sindicales visitaron otras iniciativas en ejecución en la localidad, donde hay varios vecinos y vecinas del sector, como así también, otros proyectos ya finalizados.