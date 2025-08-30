Fiscalía formaliza investigación por microtráfico de ketamina en Coyhaique

Tres de los detenidos tenían antecedentes penales anteriores en el marco de la ley 20.000 de drogas.

Coyhaique.- Tras ser detenidos por personal de Carabineros de la Primera Comisaría la madrugada del viernes, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Coyhaique 5 imputados en el marco de un caso por microtráfico de ketamina, donde se decomisaron 23 gramos 400 miligramos y 70 bolsas plásticas sin utilizar.

Según explicó el abogado de la Fiscalía Local de Coyhaique, José Patricio Rivas, los sujetos fueron detenidos alrededor de la una de la madrugada del viernes por personal policial, luego de que el vehículo en que se desplazaban se diera a la fuga por distintas arterias de la ciudad.

Este automóvil, “colisiona a otro vehículo que se encontraba estacionado en la altura de calle Río Coyhaique. Finalmente es fiscalizado por personal de Carabineros, en donde se dan cuenta que en el habitáculo del copiloto se encontró presencia de ketamina en polvo, básicamente, y a través de ello, los cinco ocupantes del vehículo fueron detenidos y puesto a disposición del tribunal”, dijo José Patricio Rivas.

El viernes, añadió el profesional, “se formalizó la investigación respecto de los cinco imputados por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, previsto en el artículo cuarto de la Ley 20.000”.

A tres de los detenidos se les solicitó la prisión preventiva por tener antecedentes penales por el mismo delito, sin embargo, el Tribunal accedió a la aplicación de esta medida cautelar solo en relación a uno de los tres sujetos. “Respecto de los otros dos, decretó medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, a lo cual el Ministerio Público apeló verbalmente de esa resolución”, expresó el abogado. Ante este escenario, el caso será visto en la Corte de Apelaciones de Coyhaique el día lunes.

En relación a los otros dos detenidos, agregó Rivas, se solicitó una cautelar de menor intensidad, ya que no tenían antecedentes penales.