Puerto Aysén: 103 familias recorrieron felices sus viviendas que llevan más del 70% de avance

Dirigentas ponen en valor el permanente trabajo con la constructora Bellavista y la Seremi de Vivienda.

La mañana de este domingo los comités “Tesoro Austral”, “Mirando hacia el Futuro” y “Ahora voy por Ustedes”, acompañados de la Seremi de Vivienda y Urbanismo Paulina Ruz, más el equipo de la empresa “Bellavista”, realizaron la visita al proyecto habitacional donde se construyen las 103 viviendas para estas tres organizaciones.

En el lugar constataron que el avance supera el 70%, viendo así como cada día se acerca más el contar con la casa propia, algo de lo que se ha encargado la constructora, una empresa local liderada por ayseninos, por ello, han puesto todo el esfuerzo con los más de 120 trabajadores que ejecutan las obras.

La Seremi, Paulina Ruz, destacada el positivo avance, “nosotros estamos bastante sorprendidos porque son viviendas que comenzaron este año y acá hay un equipo de trabajo importante, son 127 trabajadores en obra, lo que ha permitido acelerar los procesos al día de hoy. Ya hay 100 viviendas construidas, faltan tres, la obra esta gran parte pavimentada. Hay cuatro tipos de viviendas que se están viendo, con accesibilidad universal, para familia numerosa, para familia pequeña y además distintivamente cada comité tiene un color, entonces también eso le da un sello, la verdad es que estamos muy contento. Esto forma parte también de las 880 viviendas que actualmente están en ejecución en la región de Aysén, lo que demuestra una gestión, un avance y un compromiso cumplido con estas familias”.

Héctor Sánchez, es el profesional residente de la obra y parte del equipo de la empresa Bellavista, quien destacó el gran porcentaje de avance que alcanzan los trabajos, ya que, “esta visita corresponde al 75% del avance de obra. Lo que podemos destacar como empresa es que este 75% que nosotros llevamos a la fecha, alcanza prácticamente al 50% del avance del plazo contractual. O sea, vamos con un avance y podríamos decir una cuenta de ahorro, en relación a tiempo, de alrededor de 4 meses”.

Para Vanessa Aguilar, presidenta del comité “Tesoro Austral”, el importante avance que han alcanzado sus viviendas, se debe a un trabajo siempre claro y directo entre la organización, su directiva, la Seremi de Vivienda y la constructora Bellavista.

“han hecho un trabajo muy bueno, han hecho un trabajo importante, por ende, la entidad patrocinante Bellavista con la cual nosotros hemos trabajado, nos ha dado excelentes frutos. No tengo nada más que decir, solo agradecimiento hacia la entidad patrocinante Bellavista, también a al constante apoyo y empuje que ha colocado nuestra Seremi Paulina Ruz, ya que, ha sido muy importante su trabajo y por supuesto el apoyo incondicional de los socios que siempre han estado detrás de nosotros con respeto y con buena energía”.

Juana Ampuero, también del comité “Tesoro Austral”, destacó la importancia de que los beneficiarios hayan podido decidir junto a las autoridades y la constructora sobre cómo serían sus viviendas.

“Hermosa, están bien hechas, se nota que le han puesto amor, porque son casas diferentes a las que se habían visto antes acá, entonces, estamos contentos porque además pudimos participar del diseño, de la planificación, nos sentimos parte de nuestras casas, entonces yo creo que eso es súper importante. Creo que fue una buena idea de la constructora, cuando comenzamos con la entidad patrocinante de tomarnos en cuenta, de ir viendo que ventana nos gustaba, qué tipo de cierre queríamos, como queríamos el piso. Entonces, fue un trabajo conjunto, yo creo que es súper importante, porque ya que van a ser nuestras casas, nuestra opinión cuenta”.

Oriola González, presidenta del comité “Mirando hacia el Futuro”, que lo integran 18 familias, se mostró emocionada, feliz con el avance en las obras y relevó que tras años de trabajo están cumpliendo el sueño de la casa propia.

“muy emocionante de que ya quede tan poco, porque en realidad la espera han sido 9 años, 9 años muy largos, que la verdad que lo pasamos muy mal muchas veces, pero en fin, ya nos queda poquito, ya casi nada. La verdad que el corazón está a mil de ver que tu casa ya está casi construida, me alegra mucho por la gente igual, nuestros poquitos socios que somos 18. Y en realidad, han sido muy comprometidos con nosotros desde la empresa Bellavista, sobre todo Matías, es un chico muy sociable con nosotros, que nos ha sabido entender y la verdad que se agradece, se agradece un montón”.

En representación del comité “Ahora voy por Ustedes”, Yordy Coñopan Montecinos, daba cuenta de los pasos que debieron seguir para conformarse como organización, iniciar el trabajo para el terreno, reuniones con las autoridades, la entidad patrocinante, la empresa constructora y hoy ver estos resultados, algo que la tiene muy contenta.

“Hicimos fuerza hasta que se logró, elegimos la EP, que es la bellavista y la constructora y hemos ido trabajando par a par, no tenemos quejas de la constructora, de la EP y estamos felices y a portas de que pronto vamos a recibir nuestras casas. Este es el sueño para muchas familias, sobre todo para los niños, que chiquititos van a recibir su casa, porque hemos estado en un sistema en que hay niños que ya dejan de ser niños, se van de las casas y no alcanzan a estar en los hogares que consiguieron los papás y nosotros lo vamos a lograr, además, en una casa individual, que es hermosa”.

Son más de 10 mil millones de pesos que el Gobierno se encuentra invirtiendo en la construcción y urbanización de 103 viviendas, beneficiando a 3 comités de Puerto Aysén, donde la empresa regional Bellavista en 6 meses de trabajo (con un plazo de 14 meses) ha conseguido avanzar en un porcentaje que supera el 70%.