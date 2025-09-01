Hospital de Chile Chico totalmente equipado y entra en su etapa final

Con una inversión superior a los 35 mil millones de pesos, esta obra de salud beneficiará a cerca de 5.000 habitantes de la cuenca del Lago General Carrera.

Chile Chico.- El nuevo Hospital Dr. Leopoldo Ortega Rodríguez de Chile Chico ya se encuentra completamente equipado y listo para iniciar su funcionamiento. Autoridades regionales, encabezadas por el alcalde de la comuna, el director del Servicio de Salud Aysén y la directora (s) del establecimiento, junto a representantes del gabinete regional, recorrieron las dependencias y constataron el estado de avance de esta moderna infraestructura que muy pronto abrirá sus puertas a la comunidad.

Su puesta en marcha constituye una de las obras más significativas del sector en la última década, levantada junto a la comunidad y autoridades locales.

“Hemos conocido ya el nuevo hospital de la comuna de Chile Chico y está en la última etapa para iniciar este proceso de traspaso y poder disponer de esta importante infraestructura al servicio de la comunidad. Es un edificio de última tecnología, sumamente moderno, que cumple con todos los requerimientos, tanto para los usuarios como para los funcionarios que forman parte de la familia de la salud”, dijo Ariel Keim, alcalde de la comuna de Chile Chico.

Por su parte, el director del Servicio de Salud Aysén, Juan Pablo Bravo Quintana, expresó: “El hospital ya está ad portas de entrar en operación. Se encuentra con los últimos detalles que estamos trabajando en conjunto con los funcionarios, con el MOP, la concesionaria y la dirección del hospital para su entrada en operación. Está completamente vestido con su equipamiento y mobiliario, y ya está ad portas de obtener su autorización sanitaria”.

En esa misma línea, la directora (s) del establecimiento, Lorena Guerrero Avendaño, acotó: “La inversión en equipamiento fue de alrededor de 1.800 millones de pesos. Contamos con ecógrafos de última generación, un moderno equipo de rayos X, monitores multiparámetro y de presión invasiva. También con camillas, una mesa de parto electrónica moderna, y salas de hospitalización habilitadas con camas de última generación y sillones de descanso para pacientes y familiares. En realidad, es una infraestructura moderna al servicio de toda la comunidad”.

En los próximos días, además, se iniciará un proceso de visitas guiadas para que las y los vecinos puedan conocer el hospital antes de su inauguración oficial.

Este hospital comenzó a construirse en 2021 y responde al compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric de fortalecer la red pública de salud en la Región de Aysén.