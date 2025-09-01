Villa O’Higgins: Un Hito Histórico para la Vivienda Social en la Patagonia

El pasado viernes 26 de agosto, un importante hito marcó el futuro habitacional de Villa O’Higgins, la localidad más austral de la región de Aysén. En un acto formal, la Ilustre Municipalidad de O’Higgins realizó la entrega oficial del terreno al Comité Villa Austral y a la empresa consultora Glaciar Ingeniería, que será la encargada de llevar a cabo el estudio de mecánica de suelo para el último gran proyecto habitacional de la comuna.

Villa O “Higgins.- Este proyecto, gestado desde la Oficina de Vivienda del municipio y financiado por el SERVIU, se enmarca en el “Plan de Emergencia Habitacional” del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y contempla la construcción de alrededor de 40 viviendas destinadas a familias y pobladores vulnerables de la comuna.

La iniciativa es el resultado de un esfuerzo conjunto y una gestión ágil por parte de diversas instituciones. El proceso se inició con la cesión del terreno al fisco por parte de Carabineros de Chile. Posteriormente, en febrero de este año, en un emotivo acto, el Ministerio de Bienes Nacionales, a través de la SEREMI Irina Morend, entregó un “Permiso de Ocupación Anticipada” al SERVIU, representado por la SEREMI del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Paulina Ruz Delfín. Este permiso permitió dar inicio a los estudios preliminares.

La rapidez en la gestión ha sido clave para asegurar que el proyecto se concrete dentro del plazo del actual gobierno, dada la naturaleza prolongada de estas iniciativas. El Municipio de O’Higgins asumió el compromiso de licitar y financiar el estudio de mecánica de suelo, un paso fundamental para que el proyecto pueda ser ingresado a la cartera de proyectos del SERVIU.

El estudio de suelo, que según la empresa consultora demorará aproximadamente un mes, es el primer paso de una serie de etapas. Aún resta el traspaso definitivo del terreno de Bienes Nacionales al SERVIU para que el proyecto quede completamente asegurado y zanjado dentro del Plan de Emergencia Habitacional. Con esta entrega de terreno, se reafirma el compromiso de las autoridades y la comunidad para avanzar en el desarrollo social y urbanístico de la comuna.