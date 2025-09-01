Gobierno Regional impulsa la construcción de siete miradores turísticos en la Carretera Austral

El proyecto, trabajado en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y el Servicio Nacional de Turismo, comenzará con el Mirador General Marchant y el Mirador Ñirehuao, ambos en la comuna de Coyhaique.

Coyhaique.- Con la vista panorámica de la ciudad de Coyhaique, el Gobierno Regional de Aysén, el Ministerio de Obras Públicas y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), realizaron el hito de inicio de la construcción de siete miradores de la Región de Aysén, instancia en la cual las autoridades firmaron el acta de la entrega de terrenos en el Mirador General Marchant.

Los siete miradores contemplan una inversión de 5 mil millones de pesos, financiados por el Gobierno Regional de Aysén. La primera etapa consiste en la construcción del Mirador General Marchant y el Mirador de Ñirehuao por un monto de M$1.192.591.

El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, abordó el impacto del sector turismo en la región: “Nos comprometimos desde el inicio con este proyecto de miradores turísticos en la Región de Aysén. Hoy día estamos partiendo con la entrega de terrenos, que va a permitir construir los dos primeros: Mirador Marchant y Ñirehuao. Dentro de las próximas semanas, podremos continuar con la entrega de terreno para la construcción de tres miradores en la comuna de Río Ibáñez y esperamos, hacia fin de este tercer trimestre, poder estar también comenzando la construcción de los miradores en Cisnes, con lo que concretaríamos este proyecto dentro de los primeros 10 meses de nuestra gestión”.

Los miradores consideran, entre otras características, acceso universal, estacionamiento, plataforma peatonal y de bicicletas, pasarela de recorrido y mirador elevado, que permitirá apreciar de manera segura y panorámica los atractivos paisajísticos de la Carretera Austral.

El director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez Villafranca, destacó el aporte de esta infraestructura al turismo: “Estoy contento que por fin estamos dando la primera piedra de la primera etapa del proyecto de miradores, que son siete miradores en tres comunas de la Región de Aysén, que van a estar recorriendo la Carretera Austral. También, eso permite ir vistiendo esta declaratoria de ruta escénica de la Carretera Austral, porque son miradores que están pensados turísticamente para que la gente pueda disfrutar, conocer el paisaje con infraestructura pensada para el turismo”.

En tanto que la secretaria regional de Aysén del Ministerio de Obras Públicas, Paloma Jara Valdés, relevó la importancia de la accesibilidad en la infraestructura: “El proyecto es el mejoramiento de dos miradores, en este caso, el Mirador Marchant y también el de Ñirehuao. En ambos casos, vamos a tener infraestructura que es de accesibilidad universal, es decir, que va a permitir que puedan acceder personas con situación de discapacidad. También, nuestros adultos mayores, las mamás que vienen con coches, de manera que podamos hacer más accesible para todos los ciudadanos y ciudadanas de Aysén nuestra infraestructura pública”.

En la instancia, también estuvo presente el consejero regional por la provincia de General Carrera, Arcadio Soto, quien se refirió al impacto económico de este tipo de proyectos: “Es muy importante poner en valor los atractivos turísticos que poseemos y esta infraestructura va a permitir, por un lado, generar empleo, pero también poder desarrollar de mejor manera la experiencias turísticas a lo largo de la región. Como Consejo Regional nos importa mucho poder haber aprobado estos recursos y poder financiar este tipo de obras que, sin lugar a dudas, van a permitir un mejor desarrollo para toda la Región de Aysén.

Listado de miradores

1. Río Cisnes, Ruta X-24

2. Cajón Río Cisnes, Ruta 7

3. Ñirehuao, Ruta X-445

4. General Marchant, Ruta 7

5. Cerro Castillo Cuesta Del Diablo, Ruta 7

6. Cerro Castillo, Ruta 7,

7. Salto Río Ibáñez, Ruta X-723