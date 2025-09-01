Juzgado de Garantía de Puerto Aysén decreta la prisión preventiva de imputado por homicidio

El Juzgado de Garantía de Puerto Aysén dejó hoy –lunes 1 de septiembre– sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a M.A.L.C., imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de homicidio simple. Ilícito perpetrado el pasado jueves, en la ciudad.

Puerto Aysén.- En la audiencia de formalización (causa rol 1279-2025), la magistrada Dalia Illezca Carrasco ordenó el ingreso de M.A.L.C. al Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 60 días el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, el pasado 28 de agosto de 2025, alrededor de las 23:48 horas, el imputado M.A.L.C. se encontraba en su domicilio compartiendo bebidas alcohólicas con la víctima, A.I.C. En ese contexto, y sin motivo justificado, el acusado agredió a la víctima con un arma cortopunzante, provocándole múltiples lesiones. El informe pericial estableció 28 heridas cortantes y 8 contusiones, además de una lesión de carácter mortal en el hemitórax izquierdo, que causó un hemotórax masivo y la posterior muerte de la víctima.