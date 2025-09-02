Jeannette Jara destaca necesidad de fortalecer la conectividad y más especialistas para Aysén

Candidata presidencial sostuvo que la región posee un “un tremendo potencial turístico y podríamos pasar del millón a los tres millones de visitas”.

Coyhaique.- En el marco de la gira “Jeannette Jara se Mueve por Chile”, la candidata presidencial arribó esta tarde a la Región de Aysén, con el fin de reunirse con vecinas, vecinos y diversos actores de la sociedad civil.

La exministra sostuvo entrevistas con medios locales y luego participó en el diálogo “Soluciones para Chile”, oportunidad en que escuchó las principales necesidades, preocupaciones y también soluciones de las vecinas y vecinos de Coyhaique.

Previo a la actividad y consultada por la prensa, Jara aseguró que “vengo a la Región de Aysén, preocupada por fortalecer principalmente la conectividad, que es un tema muy relevante y necesario. Ojalá podamos ampliar la actividad turística y se puedan consolidar las obras de la ampliación de Balmaceda. Los nuevos metros cuadrados son indispensables, como también fortalecer el cumplimiento de la salmonicultura con una mirada más descentralizada, que cumpla también los requisitos medioambientales”.

La candidata sostuvo que la región posee “un tremendo potencial turístico y podríamos pasar del millón a los tres millones de visitas”.

En materia de salud, la abanderada de la centroizquierda aseguró que, en un eventual gobierno suyo, espera contribuir en la llegada de especialistas médicos a la región. También agregó que “sé el rol que aquí juega el empleo público, y me gustaría mucho que las obras de inversión pública se pudieran ejecutar más aceleradamente”.

En tanto, sostuvo que la región “tiene un desafío en materia de poder regular de mejor manera el uso de los elementos contaminantes, mayor habitabilidad para las viviendas, y yo espero en mi gobierno que se termine la ejecución de las 800 casas que están en curso, más las 650 que queremos comprometer para ese periodo, y una proporción importante de casas destinadas a tener una mayor habitabilidad térmica”.

La candidata mañana se trasladará a la Región de Los Lagos, donde sostendrá encuentros ciudadanos en Puerto Montt, Osorno y Chiloé.