“Mountain Bike Junior” tuvo su primera jornada en Puerto Aysén con gran participación familiar

Una verdadera fiesta deportiva se vivió el pasado sábado en el Parque Municipal Isla Díaz, donde niños, jóvenes y familias completas disfrutaron de la primera jornada de “Mountain Bike Junior”, organizada por la Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén.

Puerto Aysen.- El circuito, especialmente habilitado por el equipo del Polideportivo 21 de Abril, permitió que los pequeños ciclistas recorrieran diversas rutas y categorías por edades, bajo la guía del destacado deportista y embajador de la Corporación, José Luis “Pipo” Rodríguez.

El entusiasmo también se extendió a los padres, quienes espontáneamente realizaron carreras en bicicleta y a pie por la explanada, consolidando una jornada recreativa de carácter familiar.

Desde la Corporación de Deportes, el Director Ejecutivo Jorge Villegas valoró esta primera experiencia: “Se generó esta primera instancia de Mountain Bike Junior, en la cual estamos entusiasmando a los ciclistas más pequeños de la comuna de Aysén. Esto es fruto del taller gratuito que se realiza los martes y jueves en el Polideportivo junto al ciclista José Luis “Pipo” Rodríguez. Estamos contentos con la participación de las familias y felices de este primer paso que nos permitirá generar nuevas convocatorias”, señaló.

Villegas adelantó además que en las próximas versiones se incluirán premios sorpresa y alimentación saludable, con el fin de motivar aún más la participación y aprovechar los días de primavera en la ciudad.

El legado de “Pipo” para los pequeños ayseninos

La actividad estuvo dirigida por José Luis Rodríguez Aguilar, seleccionado nacional en la modalidad de ciclismo de ruta, múltiple medallista nacional y panamericano, y representante olímpico de Chile en los Juegos de Río 2016.

Hoy, como embajador deportivo de la Corporación de Deportes de Aysén, pone su experiencia al servicio de la comunidad local, demostrando que el deporte puede transformar vidas: “Lo importante es que esta no sea una actividad aislada, sino que se mantenga en el tiempo para que los chicos tengan un objetivo y puedan seguir participando de los talleres gratuitos en el Polideportivo los martes y jueves, entre las 17:00 y 18:00 horas”, subrayó Rodríguez.

La jornada también tuvo un espacio para los testimonios de los propios niños y jóvenes. Tomás Matus, quien representará a la Región de Aysén en el Campeonato Nacional de Ciclismo Escolar, agradeció la oportunidad: “Esto es gracias al Polideportivo y al “Tío Pipo” por estos talleres. Ojalá que en el futuro muchos más niños y niñas representen a la región y al país en esta disciplina”.

Este evento se suma al reciente viaje de la Corporación y de Rodríguez a Islas Huichas, donde se realizaron talleres y encuentros con la juventud local, fortaleciendo el vínculo del deporte con la comunidad. Todo ello gracias a la gestión de la Corporación de Deportes y Recreación encabezada por su presidente, el alcalde Luis Martínez Gallardo, quien ha impulsado la contratación de este deportista de alto nivel para inspirar a los ayseninos en torno al deporte y la vida sana.