Corte confirmó la prisión preventiva de imputados por homicidio frustrado y robo con intimidación

La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó hoy -martes 2 de septiembre- el recurso de apelación presentado por la defensa y confirmó la resolución que dejó en prisión preventiva a I.A.P.P. y O.A.S.H., imputados por el Ministerio Público como autores de un delito de homicidio frustrado y tres delitos consumados de robo con intimidación. Ilícitos perpetrados entre el 16 y 17 de agosto de 2025, en diversos lugares de la comuna de Aysén.

Coyhaique.- En fallo unánime (causa rol 321-2025), la Primera Sala del tribunal de alzada – integrada por los ministros José Ignacio Mora, Luis Aedo y Natalia Rencoret- confirmó la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén, al compartir que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

“Atendido el mérito de autos, alegaciones de los intervinientes y teniendo presente que en esta etapa procesal se cumple con las exigencias de las letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal, en cuanto aparecen antecedentes suficientes que justifican la existencia de los delitos por los que han sido formalizados los encartados, como así mismo, permiten presumir fundadamente su participación de éstos; y considerando la gravedad de las penas asignadas a los ilícitos que se les atribuyen, así como el carácter y pluralidad de los mismos, lo que conlleva a estimar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, cumpliéndose así con el requisito de la letra c) de la antes citada disposición legal, resultando que la medida cautelar personal de prisión preventiva se observa como necesaria y proporcional para afianzar los fines del procedimiento; y, conforme lo dispuesto, además, en los artículos 139, 140 y 367 del código adjetivo ya citado, SE CONFIRMA la resolución apelada de fecha 24 de agosto del año 2025, dictada por el Juez Titular del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Aysén, en cuanto por ella impuso la medida cautelar personal de prisión preventiva en contra de I.A.P.P. y O.A.S.H.,”.

Según el ente persecutor, el primer delito ocurrió el 16 de agosto, cerca de las 21:30 horas, cuando ambos imputados abordaron a la primera víctima en la vía pública, agrediéndolo con golpes de puño y múltiples puñaladas en el tórax que le ocasionaron graves lesiones, debiendo ser trasladado de urgencia al Hospital Regional de Coyhaique. Asimismo, en horas de la madrugada del 16 y 17 de agosto, los imputados, desplazándose en bicicleta y utilizando cuchillos para intimidar, sustrajeron teléfonos celulares, dinero en efectivo, una mochila, audífonos y otros efectos personales a cuatro víctimas en la comuna.