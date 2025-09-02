Carabineros detuvo a cuatro personas por tráfico de drogas en Puerto Ibáñez

Información aportada por la comunidad permitió controlar un vehículo, el cual -bajo la rueda de repuesto- mantenía oculto clorhidrato de cocaína, además de marihuana que portaba uno de los ocupantes.

Puerto Ibáñez.- Diligencias desarrolladas por Carabineros en el contexto de un operativo preventivo por Fiestas Patrias, culminaron con la detención de cuatro personas (tres hombres y una mujer) vinculadas al delito de tráfico de drogas entre la comuna de Coyhaique y Puerto Ibáñez.

Información aportada por la comunidad, permitió a Carabineros de la Tcia. Puerto Ingeniero Ibáñez (F) instalar un dispositivo en la intersección de la Ruta 7 con la Ruta X-065, donde cerca de las 20:55 horas de ayer, el personal fiscalizó un vehículo en el que se trasladaban los imputados.

Tras el registro del vehículo, el personal encontró oculta bajo la rueda de repuesto una bolsa con 142 gramos de clorhidrato de cocaína, además de un frasco con 27 gramos de marihuana que portaba uno de los acompañantes. Asimismo, Carabineros incautó cuatro teléfonos celulares, una balanza digital y el vehículo utilizado para el traslado de la droga.

La sustancia ilícita se encontraba dosificada, lo que evidencia un modus operandi por parte de los individuos cuyo accionar fue desarticulado gracias al trabajo policial y la colaboración ciudadana.

Al efectuar una revisión de los antecedentes, el conductor del automóvil mantenía anotaciones anteriores por microtráfico, mientras que otro de los detenidos registraba una orden de arresto vigente por pensión alimenticia.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, ocasión en que tres de los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía para la audiencia de control de, en tanto que una mujer quedó en libertad en espera citación por parte del Ministerio Público.

Carabineros destacó el trabajo y la colaboración de la comunidad, al aportar antecedentes que permitieron detener a los infractores y sacar de circulación este tipo de droga, reforzando la seguridad, prevenir delitos y proteger a la comunidad especialmente en fechas de alta movilidad y celebración con ocasión del mes aniversario patrio.