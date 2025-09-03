Hotel Loberías del Sur lanza versión N°13 de su programa “Conozco mi Región”

La iniciativa permite a niños y jóvenes del territorio, visitar lugares como el parque Aiken, realizar actividades al aire libre, jornadas educativas y finalmente llegar hasta la Laguna San Rafael.

Pureto Chacabuco.- La semana recién pasada Hotel Loberías del Sur de Puerto Chacabuco, realizó la ceremonia de lanzamiento de su programa “Conozco mi Región” 2025. Instancia que permite a niños y jóvenes de escuelas, colegios y liceos de la región visitar lugares como el parque Aiken, tener clases relacionadas con el cuidado al medio ambiente, participar de instancias al aire libre, las que culminan con un viaje a la Laguna San Rafael.

Esta es la versión número 13 de la iniciativa que busca relevar la belleza escénica del territorio, conocer su flora y fauna, además de poder vivir una experiencia única de conexión con la naturaleza.

“Para nosotros es una actividad súper importante, muy relevante, porque nos permite acercarnos a nuestra comunidad a través de los niños con distintas temáticas. Llevamos 13 años desarrollando el programa, por lo tanto, nuestra intención es de alguna manera sensibilizar con respecto a nuestro entorno, a los niños, ayudarlos en su conocimiento y de esa manera aportar a nuestra comunidad para el cuidado de nuestro medio ambiente”, señaló Rodrigo Bravo, gerente de Loberías del Sur.

Bravo, añadió que, a la fecha ya son más de 1200 los niños que han sido del programa durante el tiempo que lo han desarrollado.

“Ya en estos 13 años han participado con nosotros más de 1200 niños, lo cual, nos tiene súper contentos, o sea, niños que participaron con nosotros hoy día pueden ser profesionales, personas que trabajan, a lo mejor que tienen sus propios hijos, por lo tanto, es una actividad que nos enorgullece muchísimo, porque participa todo el hotel. Lo encabeza el equipo de guías, pero hay un compromiso de todas las distintas áreas del hotel en la participación, por lo tanto, también de alguna forma nuestro equipo se acerca a su entorno, a la comunidad y eso es lo que nosotros valoramos”.

El director del colegio Sagrada Familia, David Ossandon, agradeció que por tercera vez hayan invitado al establecimiento a ser parte de este interesante programa.

“Es tercera vez que nos invitan en los últimos 4 años a participar de Conozco mi Región. Como colegio ya tenemos un poco de experiencia, digámoslo así, en lo que es la trayectoria de este programa y de qué manera hay que trabajarlo. Se agradece realmente el hotel Loberías por la invitación que nos realiza este año, especialmente con niños más pequeños que son de quinto básico. Obviamente el compromiso es a trabajar, a que los niños también puedan conocer la región de Aysén y sobre todo nuestra comuna. Para así también poder generar un lazo entre la naturaleza y lo que es nuestra escuela, que es un punto fuerte de trabajo este año 2025”.

En tanto, Alejandro Gallardo, director de la escuela Almirante Simpson de Puerto Chacabuco, comentó que, por ser locales tienen el privilegio de que todos los años Loberías del Sur los convoca a ser partes del programa Conozco mi Región.

“Somos en definitiva los dueños de casa de casa acá, entonces nos invitan siempre, agradecer a Loberías por el desarrollo de estas actividades, que, en definitiva, permiten el crecimiento de los estudiantes. Crecimiento tanto social, como lo vemos ahora que comparte con otros estudiantes, pero también el enriquecimiento de conocer su región. Nosotros participamos todos los años en esta iniciativa y creemos que es importante el apoyo que tenemos de las empresas privadas, tanto de loberías, pero también de otras empresas que siempre nos colaboran en poder generar iniciativas que vayan en beneficio de los estudiantes”.