Aguinaldo de Fiestas Patrias: Más de 12 mil pensionadas y pensionados recibirán el beneficio en Aysén

 Ya se inició el pago del tradicional aguinaldo de Fiestas Patrias, que este año corresponde a 25 mil 280 pesos y llegará a más de 12 mil personas ayseninos y ayseninas.

Coyhaique.- Durante septiembre, el Estado a través del Instituto de Previsión Social, IPS ChileAtiende entregará el Aguinaldo de Fiestas Patrias, correspondiente a $25.280, que también llega a quienes tienen PGU, entre otros grupos de pensionados que cumplen los requisitos.

Al respecto, el Seremi(s) de Trabajo y Previsión Social y Director regional del IPS, Rodrigo Díaz Cordaro afirmó, “Les tengo una muy buena noticia, se comienza a pagar el aguinaldo de Fiestas Patrias para todos los pensionados y pensionadas. Vamos a tratar que se pague antes de las fiestas y en la región son más de 12.000 los beneficiados y beneficiadas. El monto del aguinaldo es de $25.280 pesos y además por cada carga, $12.969. Las personas no deben hacer ningún trámite, esto se va a pagar de manera automática”.

Los beneficios se cobrarán según la modalidad habitual de pago a través de los proveedores contratados por el IPS, ya sea por depósito o presencialmente en Caja Los Héroes o BancoEstado, según corresponda a cada persona. Es decir, no se debe hacer ningún trámite adicional para estos cobros.

La autoridad previsional añadió sobre las posibles estafas que circulan habitualmente en esta época del año, “Les pedimos que tengan cuidado con las estafas telefónicas, el Instituto de Previsión social no les va a pedir ningún dato por teléfono, ni por whatsapp, ni por mail, ninguna clave, ni enviará enlaces. Cualquier duda, los invito a que se acerquen a las sucursales del IPS ChileAtiende en Cochrane, Chile Chico, Puerto Cisnes, Puerto Aysén y Coyhaique o llamen al 101”, mencionó Rodrigo Díaz Cordaro.

Cabe mencionar que de acuerdo con la gradualidad prevista en la Reforma de Pensiones, desde este mes además comienza el incremento del pago de la Pensión Garantizada Universal, PGU. A partir de este mes, se beneficiarán con el aumento de la PGU las personas de 82 y más años; el año 2026 corresponderá el incremento para quienes tengan 75 o más años; y el 2027 para las personas de 65 y más años.

¿Quiénes recibirán el Aguinaldo de Fiestas Patrias?

Obtendrá el aguinaldo quienes al 31 de agosto de 2025 pertenecen a uno de los siguientes grupos:

• Pensionada o pensionado del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

• Pensionada o pensionado de las excajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).

• Pensionada o pensionado del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

• Pensionada o pensionado de las leyes de Exonerados Políticos, Ley Nº 19.234.

• Pensionada o pensionado de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744.

• Pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

• Pensionada o pensionado de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).

• Pensionada o pensionado de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

• Beneficiaria y beneficiario del Subsidio de Discapacidad.