Seremi de Salud refuerza medidas de autocuidado frente a enfermedades respiratorias

Durante los últimos días, los centros de salud regional han recibido más de 400 consultas asociadas a resfríos por virus circulantes, los cuales afectan principalmente a niños y adultos mayores.

Coyhaique.- Cuando aún el invierno no termina, las consultas por enfermedades respiratorias siguen estando presentes en los distintos centros de salud que existen en la región, siendo los adultos mayores y los niños menores quienes presentan mayores dificultades en esta época del año, debido a la circulación de virus como el Rinovirus, Sincicial, Adenovirus y Parainfluenza, entre otros.

Así lo dio a conocer la Epidemióloga de la Seremi de Salud, Angie Bichara Bustos. “Es importante recordar a la comunidad, que aún estamos en época invernal, por lo que necesitamos mantener medidas de autocuidado, ya que durante la última semana epidemiológica se registraron 488 consultas en la red asistencial a consecuencia de enfermedades respiratorias, donde la población de niños menores de un año y los adultos mayores, son los segmentos donde se aprecia un incremento de consultas médicas. Aquí es relevante que la comunidad retome las medidas de autocuidado básicas, como el lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla, especialmente al presentar síntomas de resfrío, además de una consulta médica oportuna en los centros de salud”.

Asimismo, la Seremi de Salud Aysén, Gloria Águila Schmeisser, recalcó la necesidad que ser responsables frente a las enfermedades respiratorias. “En estas fechas, cuando aún nos encontramos en época de invierno, debemos ser cuidadosos frente a los síntomas de resfrío, ya que aún mantenemos una alta circulación viral que puede exponernos a enfermedades respiratorias graves, es relevante una consulta oportuna a médico cada vez que nos encontremos con síntomas de tos, fiebre o dolor muscular. Otro aspecto importante, es que el Ministerio de Salud aún mantiene activos los puntos de vacunación en todos los centros de salud pública, donde la comunidad puede acceder a las inmunizaciones contra la Influenza o covid19, para estar más protegidos contra las enfermedades respiratorias”.

Cabe recordar, que el Ministerio de Salud mantiene activo el fono SALUD RESPONDE (600 360 7777), número telefónico que está habilitado las 24 horas para que la ciudadanía cuente con acceso oportuno a la resolución de problemas primarios de salud, a través de una asistencia remota.