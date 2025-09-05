Hospital Regional Coyhaique implementa batería de estrategias para mejorar la atención de Farmacia

Entrega de medicamentos a domicilio para personas mayores, implementación de un casillero inteligente y refuerzos en la atención presencial, son parte de las iniciativas que buscan entregar un servicio más eficiente para las y los usuarios de este dispositivo.

Coyhaique.- En los últimos años y de la mano con el aumento exponencial tanto de los profesionales que se desempeñan en el HRC como del número de habitantes de la región de Aysén, la Farmacia del Hospital Regional Coyhaique ha visto sobrepasada su capacidad, siendo uno de los factores más sentidos por la comunidad los tiempos de espera en la atención presencial.

En efecto, durante el primer semestre de 2025, la Farmacia del HRC ocupó el tercer lugar dentro de los servicios con mayor número de reclamos ciudadanos en la OIRS del establecimiento (31), y es en este contexto, que el HRC se encuentra avanzando en una serie de mejoras que permitan otorgar un mejor servicio a la comunidad usuaria.

Despacho de medicamentos a domicilio para personas mayores, la instalación de un casillero inteligente, más la habilitación de dos ventanillas y un tótem para ordenar los flujos en la atención presencial, son las principales estrategias implementadas, las cuales ya están rindiendo sus primeros frutos.

“Queremos felicitar al equipo de Farmacia que se ha ido sumando al deseo de poder mejorar y dar una atención de mejorar calidad a nuestros usuarios y usuarias”, sostuvo la directora (s) del Hospital Regional Coyhaique, Victoria Pinto Henríquez, agregando que si bien se ha avanzado en los últimos tres meses con esta batería de estrategias, se deben seguir implementando mejoras que vayan de la mano con la satisfacción usuaria.

“Son estrategias parciales que dan respuesta de manera más inmediata, pero tenemos que consolidar avances más sólidos, contemplando además que el espacio físico donde se encuentra la Farmacia no es muy amplio. Hay que buscar alternativas para acercar nuestras prestaciones a la comunidad y que así cada vez sean menos los pacientes crónicos que vengan al hospital a buscar sus medicamentos, idealmente evaluando iniciativas paralelas futuras para que, por ejemplo, éstos sean entregarlos a través de los CESFAM, Postas rurales y todo lo que esto conlleva una mayor gestión territorial”, indicó Victoria Pinto Henríquez.

En ese sentido, la directora (s) del HRC destacó que tras la visita de la Ministra de Salud en junio pasado, “hubo un compromiso a nivel central de poder buscar alternativas para mejorar las opciones de entrega y así mejorar la calidad de la atención de las personas y disminuir los tiempos de espera”.

DESPACHO DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO

Esta estrategia está dirigida a personas mayores de 65 años, que sean pacientes crónicos con sus controles al día y que vivan en el radio urbano de la comuna de Coyhaique. Esta iniciativa cuenta con un alto impacto social, ya que no sólo evita la espera en la atención presencial, sino también permite que este grupo etario no tenga que exponerse a bajas temperaturas que repercutan en su salud ni gastar dinero en locomoción para asistir al establecimiento, creando un círculo virtuoso de mayor protección hacia las personas mayores.

“Estos pacientes son elegidos de acuerdo a las recetas crónicas vigentes que registramos en nuestro sistema. Los medicamentos son entregados en la jornada de la mañana. Previamente, el paciente es contactado vía telefónica, y si acepta esta estrategia, un técnico que va a su domicilio, lleva los medicamentos y se entregan de forma personalizada”, cuenta Carmen Villarroel, química farmacéutica jefa de la Farmacia del HRC.

Si bien esta estrategia tuvo su génesis durante la pandemia, en junio de este año se decidió retomarla. A la fecha, se han despachado más de mil recetas a domicilio. “Esta estrategia nos ha permitido disminuir los tiempos de espera en ventanilla, entregando una atención más segura y oportuna de los tratamientos en Farmacia”, agregó la jefa de Farmacia del HRC.

Una de las beneficiarias es Helena González, quien recibe directamente medicamentos en su domicilio. “Es excelente porque tengo fibromialgia y a veces me cuesta desplazarme. Se descongestiona el Hospital con los adultos mayores que somos nosotros y a su vez nos vemos favorecidos con esto. Lo encuentro fantástico, de verdad, muy bueno para los adultos mayores”, declaró.

MÁS VENTANILLAS Y TÓTEM

En lo que respecta a la atención presencial, esta fue reforzada con el aumento de 3 a 5 ventanillas de atención más la instalación de un totem de entrega de números para el retiro de medicamentos, cuyo objetivo es ordenar el flujo de atención y hacer más eficiente la entrega de fármacos, permitiendo a nuestras usuarias y usuarios, de forma diferenciada, tomar un número de atención.

“El totem es un gestor de fila que nos permite tener un mejor flujo de pacientes. También hemos mejorado la atención con las cinco ventanillas que hoy tenemos disponible, entregando una atención más ágil”, indicó la jefa de la Farmacia del HRC.

La profesional hizo hincapié en que considerando el espacio físico donde se ubica la Farmacia, estas mejoras en la atención presencial han logrado disminuir los tiempos de espera, evitar aglomeraciones y potenciar la satisfacción usuaria, optimizando el trabajo del equipo de Farmacia.

CASILLERO INTELIGENTE

Una de las estrategias más innovadoras, pensada para pacientes crónicos con mayor conocimiento digital y con poco tiempo para el retiro de medicamentos, es la instalación de un casillero inteligente, el cual a través de un código enviado por whatsapp y correo electrónico, permite que el o la usuaria hagan retiro de sus fármacos en un lapso de 24 horas, lo que pueden realizar en cualquier horario, de lunes a sábado.

“Esta estrategia está pensada para pacientes crónicos que tengan su control al día. Los medicamentos a retirar no pueden ser psicotrópicos ni estupefacientes, tampoco medicamentos sujetos a control legal ni refrigerados”, precisó Oscar Saldías químico farmacéutico a cargo de esta iniciativa.

En cuanto al proceso de inscripción para ser parte de esta estrategia, el profesional precisó que “podrán acceder al dispositivo a través de un código QR que va a estar disponible en el equipamiento y en la Farmacia. A través de este código QR accederán a un formulario que deben rellenar con sus datos, incluyendo su nombre completo, número de teléfono actualizado y correo electrónico, ya que por estos medios podrán recibir un mensaje que contiene un código con el cual ustedes podrán retirar sus medicamentos. En este mensaje ustedes recibirán la ubicación en el casillero. No olvidar que cuando se recibe el mensaje, hay un plazo de 24 horas para hacer el retiro”, explicó el químico farmacéutico.

Este dispositivo, ubicado en el pasillo central del HRC, junto al mesón de informaciones, comenzó su marcha blanca en el mes de julio, despachando un total de 256 recetas. Sin embargo, la capacidad total de estos casilleros inteligentes es de 920 recetas, cifra a la que se espera llegar prontamente inscribiendo más usuarios para ser parte de esta estrategia.