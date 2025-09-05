Aysén fue sede de la rueda de negocios turística más importante de la Patagonia Chileno-Argentina

Expolagos Patagonia reunió a más de 120 agencias de viajes y operadores turísticos de distintos países del mundo.

Coyhaique.- Los días 1 y 2 de septiembre, la Región de Aysén fue anfitriona de Expolagos Patagonia, el principal encuentro de negocios turísticos de la Patagonia binacional, consolidándose como un hito para el desarrollo del turismo en el sur de Chile y Argentina.

En esta onceava edición, el evento congregó a más de 70 empresas turísticas provenientes de las regiones de Los Lagos, Aysén, Magallanes y de diversas provincias del sur argentino, quienes se reunieron con 50 agencias de viajes y tour operadores internacionales provenientes de Europa, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, entre otros países. El objetivo fue generar vínculos comerciales y promover la oferta turística de la Patagonia chilena y argentina a nivel global.

Expolagos Patagonia es una rueda de negocios boutique y binacional, con un formato experiencial que destaca por su enfoque personalizado y la promoción de destinos del extremo austral de ambos países. Se realiza anualmente en diferentes localidades, alternando entre Chile y Argentina, y se extiende durante dos jornadas completas con una nutrida agenda de reuniones y actividades.

El director regional de Sernatur Aysén, Claudio Montecinos, destacó la relevancia de este evento: “Después de 10 años, hemos logrado traer Expolagos a nuestra región, la rueda de negocios privada más importante de la Patagonia Chilena y Argentina. Este evento nos permite acercar nuestra oferta turística a los principales operadores internacionales que comercializan la Patagonia, y al mismo tiempo, mostrarles parte de nuestro destino: Aysén Patagonia. Estamos muy contentos de haber concretado este hito tan relevante para el desarrollo del turismo en nuestra región”.

Con una exitosa convocatoria y el fortalecimiento de redes comerciales, Expolagos Patagonia reafirma su rol estratégico en la promoción turística de la Patagonia, impulsando la internacionalización de sus destinos y potenciando el crecimiento del sector.

La realización de Expolagos Patagonia en la Región de Aysén permitió la participación de 20 empresas y operadores turísticos locales, quienes tuvieron la oportunidad de establecer contactos comerciales directos con importantes compradores internacionales del rubro.

Una de las empresas regionales que formó parte del evento y colaboró en su desarrollo fue Loberías del Sur. Su gerente, Rodrigo Bravo, valoró la importancia de este tipo de instancias para la promoción del destino: “Ha sido una experiencia muy positiva, especialmente por el hecho de que se haya realizado en nuestra región. Esto demuestra que Aysén es cada vez más demandada, más reconocida y valorada como destino turístico. Tener un evento de estas características es, sin duda, una herramienta de promoción muy potente. Contar con tantos operadores turísticos internacionales viviendo la experiencia de Aysén es una gran noticia para nosotros. Agradecemos a Sernatur y al Gobierno Regional por el esfuerzo que ha hecho posible este encuentro”.

Otra de las empresas regionales que participó en la rueda de negocios fue 100% Patagonia. Una de sus socias, Maite Elorz, destacó la relevancia de que este tipo de encuentros se realicen en el territorio: “Ha sido una experiencia muy exitosa tanto para nosotras como empresa, como también para el destino en general. Los operadores internacionales que han asistido han mostrado un gran interés por la Carretera Austral y por el destino Aysén Patagonia, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades de negocio. Este tipo de instancias permite desarrollar nuevos productos turísticos y poner en valor nuestra región, lo cual es fundamental para su crecimiento”.

La realización de Expolagos Patagonia en la Región de Aysén se enmarca dentro de la estrategia regional de promoción turística impulsada por Sernatur y el Gobierno Regional, que busca posicionar a Aysén Patagonia como un destino de clase mundial, con una oferta diferenciada, sustentable y de alto valor experiencial.

La próxima edición de Expolagos Patagonia ya tiene fecha y lugar confirmados, se llevará a cabo los días 6 y 7 de septiembre de 2026 en la ciudad de Bariloche, Argentina, continuando así con el carácter binacional del evento y la articulación regional para proyectar la Patagonia Chileno -Argentina en el escenario turístico global.