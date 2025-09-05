Gobernador Santana “Gobierno perjudicará gravemente el desarrollo de Aysén con el recorte de presupuesto anunciado por el ministro Grau”

La Región de Aysén será la que sufrirá el mayor recorte presupuestario del país con una rebaja de 6,9% en 2026, afectando los grandes proyectos que necesita la región.

Coyhaique.- El ministro de Hacienda Nicolás Grau golpeó a casi todas las regiones con el anuncio de recortes presupuestarios para el próximo año, siendo la Región de Aysén la más afectada de todo el país con un recorte de 6,9%.

El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, expresó su rechazo a esta medida: “El Presidente Boric perjudicará gravemente el desarrollo de nuestra región con este recorte presupuestario. Para graficar la magnitud de esta rebaja, lo que nos están quitando equivale al financiamiento de un centro de salud o de una escuela en la región”.

“Queremos saber por qué, cuáles son los fundamentos para reducir el financiamiento de nuestra región ¿Porque estamos más lejos? ¿porque somos pocos? ¿por qué?. No nos merecemos un trato como si fuéramos chilenos de segunda categoría, como región extrema tenemos grandes urgencias, en conectividad, en salud, en educación. Necesitamos más recursos para el bienestar de nuestra región”, enfatizó el gobernador Marcelo Santana.

Asimismo, el gobernador enfatizó que no se entienden los criterios bajo los cuales se están tomando estas decisiones a nivel central. “Me pregunto si esto tiene fundamentos políticos. Las cuatro regiones que recibirán los mayores recortes presupuestarios somos regiones con gobernadores de oposición: Aysén, Maule, Los Lagos y Arica y Parinacota con 6,9%, 6,2%, 6,1% y 5,8% respectivamente”.

El gobernador regional también se refirió a la ejecución presupuestaria: “Estamos haciendo un buen uso de los recursos, así lo demuestra nuestro porcentaje en julio. Llegamos a un 50%, ubicándonos en el 5° lugar a nivel nacional. El año pasado a esta misma fecha el Gobierno Regional llevaba un 13,3% de ejecución presupuestaria y se encontraba en el último lugar (16°)”.