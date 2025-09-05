Carabineros detuvo a sujeto por robo con intimidación en servicentro en Coyhaique

El sujeto trabajaba en esta misma estación de servicio, siendo reconocido por los propios trabajadores de la empresa.

Coyhaique.- Durante la madrugada de este viernes 5 de septiembre, Carabineros de la 1ra. Comisaría de Coyhaique logró la detención de un individuo por el delito de robo con intimidación mediante un arma de fuego hechiza, hecho que esta madrugada afectó al servicentro Copec, ubicado en calle General Baquedano Nº 1578 de esta ciudad.

Según señaló el Jefe de Zona de Carabineros Aysén, General Eduardo Palma Fuentes, los antecedentes recabados por el personal policial, dan cuenta que alrededor de las 01:30 horas una trabajadora del local comercial fue abordada por un sujeto quien portaba un arma de fuego tipo artesanal.

“Llegó un sujeto encapuchado, quien intimidó a la cajera y sustrajo 75 mil pesos. Otro trabajador intentó prestar auxilio -según las declaraciones del momento- toda vez que aún se están haciendo las pericias a imágenes de video, el cual fue agredido por el asaltante”, expresó.

El Oficial General resaltó que el llamado o la denuncia oportuna a Carabineros fue fundamental para una rápida respuesta, siendo desplegado un operativo en las inmediaciones, lo cual permitió localizar y detener a este sujeto de nacionalidad chilena y sin antecedentes.

Lo anterior permitió divisar a un sujeto en la intersección de calle Baquedano con Brasil, cuyas características coincidían con la descripción entregada por la víctima. Al percatarse de la presencia de Carabineros, el hombre intentó resistirse, siendo reducido mediante el uso de la fuerza conforme a los protocolos institucionales.

“Lo que más nos llama la atención es que al momento de detener a esta persona, los trabajadores de la estación de servicio se percatan que el asaltante trabajaba en este mismo servicentro. La persona fue detenida y pasó al control de detención.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público junto a las evidencias. En tanto que la víctima resultó con lesiones leves producto de la agresión.

Carabineros destacó la importancia de la denuncia oportuna y la coordinación del personal en terreno, lo que permitió esclarecer rápidamente el hecho y sacar de circulación a un sujeto armado que representaba un riesgo para la seguridad de la comunidad.