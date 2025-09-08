SAG región Aysén entrega recomendaciones para viajar estas fiestas patrias

El Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola Ganadero realiza un llamado para que las y los ciudadanos que viajan fuera del país porten la documentación requerida en controles y pasos fronterizos con el objetivo de promover la seguridad de pasajeros y agilizar el proceso regulado de ingreso, entre otros.

Aysen.- El director regional del SAG, Julio Cerda Cordero, refuerza que, “con la llegada de fiestas patrias aumenta el flujo de pasajeros y medios de transportes desde y hacia Argentina, por eso se recuerda que todas las personas mayores de 18 años deben presentar la declaración jurada obligatoria al ingresar al país, la que se puede descargar en el sitio web www.sag.cl, o a través de www.ingresoachile.cl. Es importante recordar que esta Declaración Jurada Digital, tiene una serie de ventajas, donde destaca el que puede ser completada con un día de anterioridad”.

Los controles con presencia permanente SAG en la región son, Jeinimeni, Huemules, Coyhaique Alto y Puerto Ibáñez control temporal en épocas de mayor afluencia de pasajeros y el horario de funcionamiento en todos los controles es de 08:00 a 20:00 horas.

Tener presente que, “al viajar con mascotas, se debe solicitar en el Servicio el Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE) tramite que tiene un tiempo de 72 horas de tramitación. SAG recomienda contactarse con las oficinas sectoriales, o bien por medio del sitio web.” Señaló el director del Servicio.

Finalmente, el director regional recordó la importancia de informarse por los medios formales, para evitar el ingreso de productos que puedan transportar o contener agentes infecciosos o plagas, que afecten la sanidad animal y vegetal en la región de Aysén.