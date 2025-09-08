Municipalidad de Aysén coordina las fiestas patrias con diversas actividades tradicionales para la comunidad

Galas folclóricas, ramadas, comida típica, desfiles y una expo feria a fin de mes, son parte de los panoramas que le darán pasión dieciochera a toda la comuna de Aysén.

Aysen.- En el contexto del primer Concejo del mes de septiembre, la Ilustre Municipalidad de Aysén realizó la presentación de las actividades de fiestas patria. Una celebración que se repetirá por toda la comuna dando énfasis principalmente en los días 17, 18, 19 y 20; pero igualmente se traerá eventos patrios y para la entretención de las familias ayseninas durante el mes.

Karina Montecinos, la directora de Desarrollo Comunitario explica que estas actividades vienen “con el objetivo de promover y rescatar las tradiciones, es por ello, que la Municipalidad invita a la comunidad aysenina a participar de una parrilla de actividades en el ámbito social y cultural. Hay actividades desde los más pequeños hasta los más adultos, eso sí, recordemos que son actividades familiares, por lo tanto, llamamos a participar primero de manera sana, en familia y con autocuidado siempre presente al asistir a las actividades que está entregando el municipio en forma gratuita”.

La unidad de Cultura municipal ha estado preparando junto a varias agrupaciones folclóricas las llamadas “Galas folclóricas”, las cuales comenzaron el domingo 7 con las presentaciones de “Entre Tacos y Espuelas”, el taller de folclore municipal y “Nuevos Aires de la Patagonia”; el viernes 12 el show está a cargo de “Fantasía Sureña”, por su lado, el sábado 13 será la exhibición artística de “Patagonia Mía” y, para finalizar, el domingo 14 será la muestra “Nalcayec”. Todas las galas se realizarán en el gimnasio IND desde las 18:00 horas.

Igualmente, la OLN planificó la “Fonda de la Niñez” para el jueves 11 de septiembre, desde las 10:00 hasta las 17:00 horas en el gimnasio de la Escuela Aysén, instancia en la que participan colegios, pero también es abierto para público en general. En esta oportunidad participarán varios servicios que trabajan con infancias, además que se realizarán juegos típicos, degustaciones de comida, ruletas, música folclórica y presentaciones artísticas.

El fuerte de las actividades dieciocheras se encontrará en las ramadas que comienzan el miércoles 17 donde en Puerto Aysén se efectuará en Parque Municipal, en Islas Huichas en el gimnasio Demetrio Cárdenas, en Puerto Chacabuco en la Multicancha Techada y en Villa Mañihuales en el parque camino a la laguna “La Esponja”.

La inauguración de las ramadas, bazares y cocinerías en Puerto Aysén se realizará a las 13:00 horas, pero durante los días 19 y 20 comenzarán a las 10:00 horas. En esta oportunidad, todas las jornadas a las 16:00 horas se convocará al concurso de payas, para luego pasar a las presentaciones musicales para el disfrute de los visitantes.

Por último, se realizará una feria productiva el día 20 y 21 en el gimnasio de Villa Mañihuales desde las 12:00 horas. Además, para el fin de mes se prepara una gran Feria Expo en el Polideportivo de Puerto Aysén los días 26 desde las 15:00 horas; mientras que el 27 y 28 desde las 12:00 horas, en esta participarán una gran cantidad de emprendedores locales, se realizarán diversas actividades y se presentarán artistas para animar este enorme evento para la contribución al desarrollo económico de Aysén.

La administradora municipal, Felisa Ojeda, realizó un llamado a que “nuestra ciudadanía participe de las actividades en Fiestas Patrias, las pueden revisar en nuestras redes sociales. Lo que buscamos es que todos disfruten, pero la responsabilidad recae en cada uno, esperamos que estas fiestas se desarrollen en paz y con armonía; así que la invitación es a disfrutarlo, a pasarlo bien y con responsabilidad”.