Guaitecas se abre a la llegada de visitantes con el lanzamiento de su catálogo de servicios y turismo 2025

Gastronomía, hospedajes, navegación turística, buceo y vida nocturna son algunos de los 51 servicios disponibles en este catálogo, con el que Guaitecas busca atraer visitantes y con ello fortalecer la economía local.

Melinka.- Un significativo salto hacia la externalización de sus servicios dio la comuna de Guaitecas este viernes 5 de septiembre con el lanzamiento del “Catálogo de Servicios y Atractivos Turísticos 2025”, material digital que permitirá el fácil acceso a las principales bondades de las localidades de Melinka y Repollal.

El lanzamiento se llevó a cabo en el Salón Cultural de Melinka frente a decenas de emprendedores y autoridades locales, entre ellas el alcalde Bans Puinao, la concejal Tamara Chiguay, representantes de Carabineros, Armada y Bomberos.

Según sus asistentes, servirá para que la comuna pueda mostrar a la región y al país las principales ofertas, servicios y bondades a los que pueden acceder quienes se embarquen hacia el Archipiélago de las Guaitecas.

Cabe mencionar que Guaitecas destaca por ser el principal ingreso marítimo a la región de Aysén y una de las puertas de entrada a la Patagonia chilena, en un entorno natural y diversidad marítima impresionante, un lugar estratégico para el avistamiento de mamíferos como la ballena jorobada y la ballena azul y decenas de especies de aves, y la práctica de actividades como el kayak, buceo, navegación, entre otros.

Este nuevo catálogo, que viene a renovar el trabajo realizado el año 2024, tiene la particularidad de contar con 51 servicios, entre ellos la hotelería, gastronomía, transporte, navegación, artesanías, y además entrega información acerca de los servicios públicos presentes en la comuna, como Carabineros, Bomberos, Capitanía de Puerto y la Posta de Salud.

En él se incluyen contactos telefónicos, horarios de funcionamientos, direcciones, correos electrónicos, redes sociales, y cientos de imágenes referenciales del trabajo de los 51 oferentes de servicios.

Este hito se produce gracias a un esfuerzo conjunto del Municipio de Guaitecas, el programa Servicio País de la Fundación para la Superación de la Pobreza y el trabajo de diseño de la productora Aura Visual de Coyhaique, a cargo de Jorge Arancibia.

En palabras del alcalde Bans Puinao Carimoney, “estamos muy contentos del trabajo que se ha desarrollado al interior de nuestra comuna, donde destacan nuestros emprendedores en rubros como el turismo, hospedaje, aceites esenciales, servicios públicos, entre otros”.

“Agradecer enormemente el trabajo que ha desarrollado la Fundación para la Superación de la Pobreza en conjunto con Aura Visual, quienes desarrollaron este catálogo para el deleite de nuestra comunidad, tanto a nivel comunal, regional y por qué no decir a nivel internacional”, afirmó la autoridad.

En ese sentido, la concejal de Guaitecas Tamara Chiguay sostuvo que “es muy importante dar a conocer nuestros atractivos turísticos, nuestra gastronomía, hospedajes, y todos los hermosos lugares que hay en Guaitecas, como también la navegación, pesca y buceo. Es importante que el mundo conozca lo que Guaitecas tiene que ofrecer, porque este catálogo no va a ser solo conocido por los chilenos, sino a nivel mundial. ”.

“Los turistas extranjeros pueden acceder y tener una visión de lo que es Melinka, y así se puedan acercar y se fomente el turismo de nuestra querida comuna”, agregó.

Fideliza Quintallana, dueña del local Sabor Austral de Melinka, declaró estar “muy contenta y feliz de estar en este catálogo, para que los turistas que nos visiten, al ver este catálogo puedan saber a dónde dirigirse. Está mi local impreso, así que espero que lleguen todos para acá”.

¿Cómo acceder al Catálogo 2025 de Guaitecas?

El Catálogo de Servicios y Atractivos Turísticos de Guaitecas 2025 se encuentra disponible en formato digital en https://heyzine.com/flip-book/5f5d31ad1e.html.

Asimismo, se puede acceder al catálogo a través de código QR.