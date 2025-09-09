Carabineros de Coyhaique detectó funcionamiento ilegal de dos locales de máquinas de juegos

Ambos establecimientos se encontraban con sellos de clausura, los cuales habían sido vulnerados. Carabineros junto a personal municipal arribaron al lugar tras denuncia ciudadana siendo detenidos dos ciudadanos chinos.

Coyhaique.- En menos de 48 horas, Carabineros de la 1ra Comisaría de Coyhaique logró detectar el funcionamiento irregular de dos locales comerciales dedicados a máquinas de juegos, los cuales mantenían orden de clausura vigente desde junio de 2025, operando de manera ilegal y con rotura de sellos.

El primer procedimiento se desarrolló la madrugada del lunes, en el local denominado “Juegos de Entretención”, donde personal policial concurrió al lugar tras recibir un reclamo de un cliente, quien denunció que una de las máquinas entregaba un pago inferior al monto apostado.

Al llegar al lugar, Carabineros se entrevistó con el encargado del recinto, de nacionalidad china, constatando que el local debía encontrarse cerrado.

Frente a lo anterior y con apoyo de personal municipal se corroboró la existencia de sellos de clausura, procediendo a la detención del encargado y a la incautación de 49 placas madre correspondientes a las máquinas de juego.

Un segundo procedimiento ocurrió en el establecimiento denominado “Mei Gammins Pro”. En este operativo, nuevamente se detectó la rotura de sellos de clausura y la continuidad del funcionamiento ilegal del local.

El encargado, también de nacionalidad china, fue detenido en el lugar, siendo incautadas 69 placas madre de las máquinas instaladas. En ambos casos, el fiscal de turno dispuso que los imputados fueran puestos a disposición del Ministerio Público.

Ambos procedimientos se enmarcan en las labores de fiscalización y control efectuadas por Carabineros, acciones que buscan combatir el funcionamiento irregular de este tipo de locales, proteger a los consumidores y resguardar la seguridad pública.