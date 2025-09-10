Agrupación de personas postradas de Puerto Aysén inicia campaña de pañales y leche

Para las empresas, instituciones, comerciantes y particulares que deseen colaborar con esta organización de Puerto Aysén, lo pueden hacer llamando al número de celular 9 – 84248625 de María Elizabeth Silva.

Puerto Aysen.- La agrupación de Familiares y Amigos Postrados “Sueño de Carol” se encuentra desarrollando una campaña para reunir pañales y leche, con el fin de poder entregarle a sus socios que así lo necesiten. Tal como lo da a conocer la presidenta de la organización, María Elizabeth Silva.

“Nos ha ido bien gracias a Dios con las empresas, instituciones, nos han cooperado y la campaña es que nos puedan cooperar en pañales o leche, que es para los usuarios, ¿por qué razón? Porque este año quedamos fuera del 8%. Entonces, tenemos que hacer beneficios, que hemos hecho hartos, para poder comprar las cosas que necesitan los usuarios”.

María Elizabeth Silva, agregó que han entregado cartas a instituciones y empresas, esperando obtener respuesta y para quienes quieran sumarse, dio a conocer un numero de contacto.

“Así que esperamos donde entregamos cartas, que todavía no nos han dado respuesta, que ojalá nos cooperen. La campaña se extiende por todo este mes, hasta los primeros días de octubre. La carta lleva mi número de teléfono y para quienes quieran colaborar o comunicarse conmigo lo pueden hacer al siguiente número, 9 – 84248625”.

La dirigenta informó que ya hay algunas empresas y comerciantes que les han colaborado, pero siempre falta, los insumos que están reuniendo en esta campaña son de gran necesidad. “Siempre falta porque la gente necesita todos los meses la leche, pañal y entenderán que con un paquete pañal que se les da de ayuda es algo, pero siempre se requiere más”.

La iniciativa se extiende hasta los primeros días del mes de octubre próximo y quienes deseen contactar a la presidenta del “Sueño de Carol”, lo pueden hacer llamando al 9 – 84248625 de María Elizabeth Silva.