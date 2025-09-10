Detienen a operador de central de radiotaxi que funcionaba en forma ilegal y detectó venta clandestina de alcohol

Dicha central no cuenta con permiso de funcionamiento y el alcohol era comercializado y distribuido a domicilios según la solicitud de los clientes, siendo la mercadería incautada y los antecedentes derivados al Juzgado de Policía Local.

Coyhaique.- Un reclamo por el lanzamiento de piedras a un radiotaxi en la vía pública motivó la concurrencia de Carabineros de Coyhaique hasta una central, pudiendo constatar que no había algún procedimiento de esta índole, no obstante, el personal se percató que esta central este no contaba con permiso de funcionamiento de radiotaxi, pudiendo igualmente detectar el almacenamiento de diversas bebidas alcohólicas para la venta.

Alrededor de las 00:35 horas del miércoles, personal policial, en virtud de dicho requerimiento, concurrió hasta calle Simón Bolívar de esta ciudad, sorprendiendo al encargado quien mantenía a la vista del personal diversos productos para su comercialización.

“Se cursó la infracción conforme a lo establecido en la normativa vigente y a la vez la incautación del alcohol (en coordinación con personal municipal), siendo puesto a disposición del tribunal competente”, indicó el Comisario de Coyhaique, Mayor Sebastián Casanueva.

“El producto estaba para la venta y fue reconocido por el mismo encargado que ellos repartían a diferentes domicilios a solicitud de las personas”, añadió el Oficial.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Juzgado de Policía Local de esta ciudad.