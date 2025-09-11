Caminata “Dignidad en cada paso” busca promover el envejecimiento activo en Aysén

El próximo 30 de octubre se realizará en Puerto Aysén la Caminata para Personas Mayores, una actividad comunitaria que busca visibilizar, acompañar y celebrar a los adultos mayores, convocando a vecinos, organizaciones sociales y empresas locales.

Puerto Aysén.- La iniciativa, que lleva por nombre: ”Dignidad en cada paso”, es organizada junto al Consejo de la Sociedad Civil del Servicio de Salud y la Federación Regional de Personas Mayores, y contempla un recorrido desde el Paseo Mahuén hasta el Gimnasio IND, donde se realizará un acto comunitario con degustaciones, concursos, stands de salud y un espectáculo artístico a cargo del conjunto folclórico Fantasía Sureña y el grupo Pasión Ranchera.

“Este es el puntapié inicial de una actividad que hemos planificado durante meses junto a empresas privadas y al sector público. Queremos que toda la comunidad se sume a caminar con nuestras personas mayores, que son parte de nuestra vida cotidiana y de nuestras familias”, señaló Ximena Ruiz, vicepresidenta del COSOC del Servicio de Salud.

Desde el mundo empresarial, Sheila Hernández, encargada de logística de Australis Mar, relevó la importancia del vínculo comunitario: “Para nosotros es súper relevante participar porque fortalecemos el lazo con la comunidad y contribuimos al bienestar de los adultos mayores. Invitamos a que se sumen más empresas, salmoneras y negocios locales a esta hermosa iniciativa”.

En representación de los propios beneficiarios, Pola Bustamante, del Club de Adulto Mayor Sueños de la Patagonia, destacó: “Existen pocas instancias donde los adultos mayores somos realmente vistos y escuchados. Por eso, estas actividades nos llenan de alegría y esperamos que se repitan. Invitamos a quienes aún no participan a que se acerquen, porque se están perdiendo una gran oportunidad”.

Por su parte, Hernán Rebolledo, presidente de CORPAYSÉN, enfatizó: “Para nuestra corporación es un orgullo poder apoyar esta caminata, donde nuestros adultos mayores son los verdaderos protagonistas. Con el compromiso de nuestros socios Australis, MOWI, Blumar y SalmonChile reafirmamos que el desarrollo territorial no solo se mide en lo productivo, sino también en la capacidad de acompañar, cuidar y generar espacios de dignidad para quienes han construido la historia de Aysén”.

La caminata cuenta con el respaldo del Gobierno Regional de Aysén, la Ilustre Municipalidad de Aysén, el Servicio de Salud Aysén, CORPAYSÉN, SalmonChile, Australis Mar, Blumar, MOWI, Copeuch, AquaChile, Fundación Superación de la Pobreza, IND, Fantasía Sureña y Sueños de la Patagonia, entre otros. Todos unidos para promover el envejecimiento activo, el bienestar emocional y el reconocimiento a la contribución de las personas mayores al desarrollo de la región.